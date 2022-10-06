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Все буде добре

Як прибрати набряклість обличчя? Рецепт маски з петрушки

06.10.2022

Як прибрати набряки під очима? Багатьом жінкам знайома проблема, коли від ранкових набряків на обличчі незручно виходити з дому. Причин може бути багато, особливо взимку, коли хочеться випити гарячого чаю на ніч або поласувати припасеними соліннями. Косметолог Ольга Метельська запевняє: усього за 15 хвилин вас врятує маска від набряків з петрушки і картоплі!

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Магдалена Мочиовски испробовала рецепт от отёков от Ольги Метельской

Магдалена Мочіовські випробувала рецепт від набряків від Ольги Метельської

Інгредієнти для рецепта:

  • 2 ч. л. кореня петрушки
  • 2 відварні картоплини
  • 2 ч. л. перемеленого листя зеленого чаю

Приготування і застосування маски від набряків:

  1. Корінь петрушки подрібнити в порошок занурювальним блендером. Можна використовувати мелений магазинний корінь петрушки з пакетика.
  2. Натерти одну середню варену картоплину.
  3. Подрібнити блендером 1 ч. л. листя зеленого чаю.
  4. Змішати з коренем петрушки і картоплею.
  5. Загорнути у марлю на компрес для обличчя. Накласти на 15 хвилин.

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УВАГА! Перед застосуванням маски необхідно зробити алергічну пробу: нанести склад на руку на 1015 хвилин і змити.

Готову маску можна зберігати у холодильнику протягом трьох днів.

Video: Як прибрати набряклість обличчя? Рецепт маски з петрушки

Не знаєте, як прибрати набряки обличчя? Рецепт маски з петрушки від Ольги Метельської допоможе впорається з цією проблемою

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