Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування

Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти
Як приготувати консервовані помідори? «Все буде добре» ділиться своїми найкращими рецептами консервованих помідорів. Готуйте помідори цілими або нарізаними, додайте моркву, цибулю і навіть яблуко, консервуйте в розсолі або винному маринаді. Кожен з рецептів порадує чудовим смаком і простотою приготування.
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Консервовані зелені помідори з яблуками
Інгредієнти:
- помідор зелений – 1 кг
- перець болгарський – 2 шт.
- яблука тверді – 2 шт.
- цибуля – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- цукор – 3 ст. л.
- оцет яблучний – 100 мл
- сіль – 1 ст. л.
- лавровий лист – 2-3 шт.
- часник – 2–3 зубчики
- листя смородини
- кріп (парасольки) – 30 г
- лист хрону – 1 шт.
- перець горошком
- коріандр
Приготування:
- Розсіл: вода – 1 літр, цукор – 3 ст. л, оцет яблучний – 100 мл, сіль – 1 ст. л.
- Банки стерилізуємо на водяній бані за допомогою кільця.
- Помідори розрізаємо на 4 частини, трохи підсолюємо та залишаємо на ніч, аби пустили сік.
- Накладаємо в стерилізовані банки помідори, перець, моркву, яблука, цибулю.
- Додаємо спеції, зелень.
- Робимо розсіл і заливаємо ним помідори.
- Стерилізуємо 7–10 хвилин начинені банки з розсолом.
- Щипцями дістаємо банку, закупорюємо.
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Консервовані червоні помідори в желе
Інгредієнти на 1 л води:
- цукор – 5 ст. л.
- сіль – 1 ст. л.
- желатин – 1 ст. л.
- оцет – 3 ч. л.
- великі помідори – 2,5 кг
- перець горошком
- лавровий лист – 3 шт.
- петрушка, часник
Приготування:
- Желатин замочуємо в 1/2 склянці води.
- На дно вимитої та стерилізованої банки кладемо по 1 листочку лаврового листа, 5 гілочок петрушки, 3 зубчики часнику, перець горошком.
- Помідори розрізаємо на половинки й кладемо розрізом вниз.
- Желатин розпускаємо на водяній бані.
- Готуємо розсіл з солі, цукру та літра води. У киплячий розсіл додаємо желатин, і даємо півхвилини докипіти.
- Заливаємо помідори, додаємо по 1 ч. л. оцту в кожну банку та стерилізуємо 15 хвилин.
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Консервовані червоні помідори у вині
Інгредієнти:
- помідори
- вино червоне, сухе – 0,5 л
- вода – 0,5 л
- цукор – 100-200 г
- сіль – 30 г
Приготування:
- Вибираємо невеликі темні помідори.
- Стерилізуємо чисті банки та складаємо помідори.
- Готуємо маринад: 0,5 л сухого червоного вина + 0.5 л води, 200 г цукру, 30 г солі, коріандр.
- Заливаємо помідори маринадом, кип’ятимо 10 хвилин.
- Законсервовуємо й ставимо на кришки, накриваємо ковдрою.
Video: Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти
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