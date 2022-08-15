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Все буде добре

Томатна окрошка від Алли Костромічової

15.08.2022

Окрошка – справжній порятунок у спекотні літні дні. Якщо класичний рецепт вам вже набрид, то здивуйте сім’ю томатною окрошкою – пропонує телеведуча і топ-модель Алла Костромічова. Рецепт томатної окрошки читайте в нашому матеріалі.

окрошка рецепт

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Складові:

  • Сік томатний – 300-400 мл
  • Солодкий жовтий перець – 1 шт.
  • Куряче філе – 150 г
  • Редис – 4-5 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Огірки свіжі – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Зелень кропу, часнику, цибулі – за смаком
  • Сіль, чорний мелений перець, лимонний сік – за смаком

Більше на тему: Окрошка: 5 рецептів приготування

Приготування:

  1. Відварені яйця і картоплю почистити і нарізати кубиками.
  2. Дрібно нарізати болгарський перець і відварене куряче філе.
  3. Редиску та огірок натерти на великій тертці.
  4. Змішати всі інгредієнти, залити томатним соком, посолити і поперчити за смаком.
  5. Окрошку подавати з замороженими кубиками лимонного соку, води і зелені.

Video: Томатна окрошка від Алли Костромічової

Томатна окрошка: рецепт оригінальної окрошки з томатів з курячим філе і солодким перцем. Як приготувати томатну окрошу, читайте в покроковому рецепті

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