Сир фета в домашніх умовах: рецепт приготування

Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт Костянтина Грубича
Експерт з якості Костянтин Грубич поділився рецептом козячого сиру фета, що є не лише смачним, а й дуже корисним. Його часто використовують в салатах та закусках, а строк зберігання продукту перевищує 12 місяців! Як зробити сир фета в домашніх умовах, дізнайтеся в нашому матеріалі!
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Складові:
- Козяче молоко – 2 л
- Сметана домашня – 200 мл
- Пепсин – 1 г
- Вода кип’ячена – 250 мл
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Приготування:
- Розділити молоко на дві частини.
- Половину розігріти на малому вогні до 38 °C, другу половину змішати зі сметаною.
- Розчинити пепсин в кип’яченій воді, потім влити до молока зі сметаною.
- Змішати дві частини молока в емальованій каструлі, залишити на шість годин у теплому місці.
- Потім злити сироватку, замотати сир в марлю, помістити під прес ще на 12 годин.
ВАЖЛИВО: необхідно добре віджати сир.
Після приготування зберігати сир у сольовому розчині (на 1 літр води розвести 100 г солі й 1 ч. л. хлористого кальцію).
У такому розчині сир може зберігатися рік!