Суп з фрикадельками: простий рецепт покроково

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Все буде добре

Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

12.08.2022

Суп із фрикадельками  це простий та ситний обід. Популярна акторка Ольга Сумська поділилася секретами приготування фірмової страви своєї мами. Рецепт супу з фрикадельками покроково – в матеріалі!

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суп с фрикадельками

Складові:

  • морква 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • картопля 1 шт.
  • шпинат 100 г
  • вершкове масло 1 ст. л.
  • манна крупа 50 г
  • зелень, сіль за смаком

Для фрикадельок:

  • індичий фарш  300 г
  • цибуля 1 шт.
  • яйце 1 шт.
  • шпинат 100 г
  • петрушка 1 пуч.
  • сіль, перець за смаком

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Приготування супу:

  1. Натерти моркву на тертці, цибулю нарізати кубиками, тушкувати на середньому вогні 23 хвилини.
  2. Залити окропом, посолити, додати нарізану картоплю.

Приготування фрикадельок:

  1. Змішати у мисці фарш, дрібно нарізану цибулю, шпинат, петрушку та яйце. Додати сіль, перець за смаком.
  2. Зробити з фаршу невеликі фрикадельки.
  3. Додати фрикадельки до супу, варити 10 хвилин.
  4. Шпинат нарізати, подрібнити у блендері, додавши трохи води та дрібку солі. Додати пюре зі шпинату до супу.
  5. Зняти з вогню, додати вершкове масло та манку.
  6. При подачі прикрасити подрібненою зеленню.

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Смачного!

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Video: Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

Суп із фрикадельками покроково. Рецепт від Ольги Сумської як зробити суп із фрикадельками

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