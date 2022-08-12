Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування

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Все буде добре

Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти

12.08.2022

Як приготувати консервовані помідори? «Все буде добре» ділиться своїми найкращими рецептами консервованих помідорів. Готуйте помідори цілими або нарізаними, додайте моркву, цибулю і навіть яблуко, консервуйте в розсолі або винному маринаді. Кожен з рецептів порадує чудовим смаком і простотою приготування.

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Консервовані зелені помідори з яблуками

Інгредієнти:

  • помідор зелений – 1 кг
  • перець болгарський – 2 шт.
  • яблука тверді – 2 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • цукор – 3 ст. л.
  • оцет яблучний – 100 мл
  • сіль – 1 ст. л.
  • лавровий лист – 2-3 шт.
  • часник – 2–3 зубчики
  • листя смородини
  • кріп (парасольки) – 30 г
  • лист хрону – 1 шт.
  • перець горошком
  • коріандр

Приготування:

  1. Розсіл: вода – 1 літр, цукор – 3 ст. л, оцет яблучний – 100 мл, сіль – 1 ст. л.
  2. Банки стерилізуємо на водяній бані за допомогою кільця.
  3. Помідори розрізаємо на 4 частини, трохи підсолюємо та залишаємо на ніч, аби пустили сік.
  4. Накладаємо в стерилізовані банки помідори, перець, моркву, яблука, цибулю.
  5. Додаємо спеції, зелень.
  6. Робимо розсіл і заливаємо ним помідори.
  7. Стерилізуємо 7–10 хвилин начинені банки з розсолом.
  8. Щипцями дістаємо банку, закупорюємо.

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Консервовані червоні помідори в желе

Інгредієнти на 1 л води:

  • цукор – 5 ст. л.
  • сіль – 1 ст. л.
  • желатин – 1 ст. л.
  • оцет – 3 ч. л.
  • великі помідори – 2,5 кг
  • перець горошком
  • лавровий лист – 3 шт.
  • петрушка, часник

Приготування:

  1. Желатин замочуємо в 1/2 склянці води.
  2. На дно вимитої та стерилізованої банки кладемо по 1 листочку лаврового листа, 5 гілочок петрушки, 3 зубчики часнику, перець горошком.
  3. Помідори розрізаємо на половинки й кладемо розрізом вниз.
  4. Желатин розпускаємо на водяній бані.
  5. Готуємо розсіл з солі, цукру та літра води. У киплячий розсіл додаємо желатин, і даємо півхвилини докипіти.
  6. Заливаємо помідори, додаємо по 1 ч. л. оцту в кожну банку та стерилізуємо 15 хвилин.

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Консервовані червоні помідори у вині

Інгредієнти:

  • помідори
  • вино червоне, сухе – 0,5 л
  • вода – 0,5 л
  • цукор – 100-200 г
  • сіль – 30 г

Приготування:

  1. Вибираємо невеликі темні помідори.
  2. Стерилізуємо чисті банки та складаємо помідори.
  3. Готуємо маринад: 0,5 л сухого червоного вина + 0.5 л води, 200 г цукру, 30 г солі, коріандр.
  4. Заливаємо помідори маринадом, кип’ятимо 10 хвилин.
  5. Законсервовуємо й ставимо на кришки, накриваємо ковдрою.

Video: Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти

Рецепти зелених і червоних консервованих помідорів на зиму. Консервуйте помідори цілими і шматочками, з морквою, цибулею та яблуками! 3 найсмачніших рецепти консервованих помідорів

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