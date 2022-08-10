Рецепти масок для обличчя в домашніх умовах: топ-10
Ми неодноразово готували в студії домашні маски для обличчя. Настав час зібрати разом найкращі рецепти від експертів «Все буде добре»! Отже, перед вами дайджест масок для обличчя в домашніх умовах. Читайте наш Топ-10 в матеріалі.
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1. Маска з хризантемою від екстрасенса Олени Курилової. Добре впливає на здатність шкіри до відновлення.
- Пелюстки білої хризантеми – 2 ст. л.
- Біла квасоля – 1 ст.л.
- Молоко – 1 ст. л.
- Лляна олія – 1 ч. л.
- Ефірна олія герані – 3-4 краплі
- Подрібнити сухі пелюстки хризантеми.
- Відварну квасолю розім’яти виделкою та змішати з пелюстками хризантеми й молоком.
- У лляну олію додати ефірну олію герані.
- Суміш олій змішати з іншими інгредієнтами до консистенції густої сметани.
- Наносити на очищену шкіру обличчя на 10-15 хвилин, змивати теплою водою.
2. Омолоджуюча томатна маска від учасниці 4 сезону проекту «Холостяк» Анаіт Адамян.
- Помідор – 1 шт.
- Мед – 1 ч. л.
- Сметана – 50 мл
- Манна крупа – 1 ст. л.
- Помідор пробланшувати й пропустити через сито. М’якоть помідора прокип’ятити.
- В охолоджену суміш додати мед, сметану та манну крупу. Ретельно перемішати.
Наносити на очищену шкіру обличчя на 15-20 хвилин в перший місяць 3-4 рази на тиждень. Далі – 1-2 рази на тиждень. Зберігати маску можна до тижня на нижній полиці холодильника.
3. Телеведуча Даша Трегубова пропонує рецепт маски для шкіри обличчя з калини.
- Ягоди калини – 100 г
- Яєчний жовток – 1 шт.
- Оливкова олія – 1 ч. л.
- Гречана мука – 2 ст. л.
- Помити ягоди калини, просушити, віджати сік через подвійний шар марлі.
- Ретельно змішати жовток, мед, оливкову олію, гречане борошно та додати 3 ст. л. калинового соку.
- Масажними рухами нанести на обличчя, змити через 10 хвилин теплою водою та акуратно промокнути обличчя паперовим рушником.
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4. Також Даша поділилася експрес–маскою, яка врятує від прищів.
- Аспірин – 2 таблетки
- Йогурт без добавок або сметана – 1 ст. л.
- Мінеральна вода – 1 ч. л.
- Взяти 2 таблетки аспірину, замотати їх на серветку та, використовуючи ніж, давити до стану дрібного порошку.
- У піалу засипати подрібнений аспірин. Додати йогурт без добавок, бажано, з домашньої закваски.
- Додати ще трохи мінеральної води. Добре перемішати та наносити на чисту шкіру обличчя.
- Через 10 хвилин змити водою. Маску можна наносити і для профілактики.
5. Незвичайні рецепти масок для обличчя у великій кількості знає косметолог Ольга Метельська. Маска з жолудів – одна з них.
- Борошно жолудя – 3 ст. л.
- Вершки – 1 ст. л.
- Ефірне апельсинова олія – 4 кап.
- Жовток – 1 шт.
- Підсушити жолуді в духовці при 40 ° C. Стовкти в ступі або кавомолці.
- Змішати борошно жолудя, вершки, олію апельсина та жовток до однорідності. Суміш по консистенції має бути як густа сметана.
- Нанести маску на очищену шкіру обличчя. Залишити на 10 хвилин, змити теплою водою. Нанести живильний крем.
Процедуру можна робити щодня протягом 10 днів.
6. А з найпростіших інгредієнтів вийде чудова зимова маска від набряків.
- 2 ч. л. кореня петрушки
- 2 відварені картоплини
- 2 ч. л. перемеленого листя зеленого чаю
- Корінь петрушки розтерти до порошкоподібного стану блендером. Можна використовувати мелений магазинний корінь петрушки з пакетика.
- Натерти одну середню варену картоплину.
- Подрібнити блендером 1 ч. л. листя зеленого чаю.
- Змішати з коренем петрушки та картоплею.
- Загорнути в марлю на компрес для обличчя. Накласти на 15 хвилин.
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7. Омолоджуюча маска для обличчя з моркви.
- Морква – 1 шт.
- Мед – 1 ч. л.
- Вівсяне борошно – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 0,5 ч. л.
- Оливкова олія – 1 ч. л.
- Моркву варити на пару протягом 15 хвилин, після чого дрібно натерти.
- Додати оливкову олію, мед, лимон та вівсяну муку. Ретельно перемішати. Маска має вийти щільною, по консистенції нагадувати сметану.
- Нанести на очищену шкіру обличчя на 10-15 хвилин. Змити серветкою, залишки – теплою водою. Нанести живильний крем за типом шкіри.
Маску застосовувати раз на тиждень протягом місяця.
8. Захисна маска для обличчя проти холоду, зроблена з хурми. Рецепт китайських красунь в перекладенні Олі Метельської.
- Хурма – ½ шт.
- Мед – 0,5 ч. л.
- Вершки (або кефір) – 1 ч. л.
- Вівсяні пластівці (подрібнені) – 1 ч. л.
- Кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.
- Олія мигдальних кісточок (або оливкова) – 1 ч. л.
- Вітамін Е – 3 краплі
- Ефірна олія лаванди – 3-4 краплі
- Ефірна олія неролі – 2 краплі
- Подрібнити до стану кашки половину свіжої хурми (без шкірки).
- Додати мед, вершки або кефір, подрібнені вівсяні пластівці, кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішати.
- Підготувати олійну суміш: змішати олії мигдальних кісточок (або оливкову) з краплями вітаміну Е, лаванди, неролі.
- Додати олійну суміш в маску. Добре перемішати.
- Наносити маску на очищену шкіру обличчя (уникаючи області очей та губ), шиї та декольте. Потримати маску 10-15 хвилин, потім зняти вологою серветкою, очистити шкіру теплою водою. Наносити перед сном.
9. Аби позбутися від чорних крапок, приготуйте маску-плівку.
- Желатин – 1 ч. л.
- Молоко – 1 ч. л.
- Ефірна олія чайного дерева – 2 краплі
- Білок курячого яйця – 1 ч. л.
- Змішати 1 ч. л. желатину з 1 ч. л. молока.
- Розтопити на водяній бані.
- Збити в піну білок одного яйця.
- Коли желатин охолоне до кімнатної температури, змішати його з білком та додати 2 краплі ефірної олії чайного дерева.
- Нанести на проблемну ділянку обличчя, дочекатися, поки засіб візьметься плівкою (близько 15 хвилин), а тоді зняти її. Нанести зволожуючий крем, щоб заспокоїти шкіру.
10. І для тих, хто дуже уважний до здоров’я своєї шкіри і має в своєму розпорядженні достатню кількість часу – дріжджовий комплекс! Це рецепт маски для обличчя, покликаний боротися зі зморшками.
- Дріжджі (краще «живі») – 2 ч. л.
- Молоко – 6 ч. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Олійний вітамін А – 8 крапель
- Олійний вітамін Е – 4 краплі
Якщо у вас суха, чутлива шкіра – додайте 2 ч. л. вершкового масла; якщо комбінована – 2 ч. л. гарбузового або морквяного соку; жирна – 3 ч. л. соку білокачанної капусти або картопляного соку.
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- Змішати дріжджі з теплим молоком. Дати настоятися 20 хвилин.
- З отриманої суміші взяти 8 ч. л. та змішати з медом. При алергії на мед замінити натуральним йогуртом.
- Додати картопляний крохмаль, масляний вітамін А і Е. По консистенції суміш повинна нагадувати розтоплене згущене молоко. Якщо суміш вийшла дещо рідшою, можна додати трохи більше крохмалю.
- Маску наносити пензликом на очищену шкіру обличчя, уникаючи ділянки навколо очей та губ. Нанести один шар, дати трохи підсохнути й через хвилину нанести другий шар. Таким чином нанести до 5 шарів.
- Дати масці підсохнути і через 15-20 хвилин змити теплою водою.
Курс застосування складає від 10 до 15 процедур.