Гороховий суп: рецепт холодного горохового супу

Холодний гороховий суп від Ектора Хіменеса-Браво

Гороховий суп – це одна з улюблених страв усіх чоловіків України. Можливо, не всі жінки поділяють їхню думку, але все одно вміють готувати цю страву бездоганно. А ось про існування холодного супу з гороху мало хто знає, тому кулінарний експерт Ектор Хіменес-Браво з радістю вам допоможе освоїти нову страву для ваших половинок.

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Складові:

Зелений горошок – 500 г

Оливкова олія – ​​2 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

М’ята рублена – 1 скл.

Овочевий бульйон – 500 мл

Натуральний питний йогурт – 300 мл

Обсмажені кедрові горішки – 50 г

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Приготування:

У каструлі розігрійте олію на середній температурі, потім додайте подрібнену цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте горох, помішуйте й обсмажуйте ще хвилини 3. Після цього влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменшіть температуру і кип’ятіть протягом 5 – 8 хвилин, поки горошок стане м’яким і соковитим. Додайте м’яту, подрібніть суп блендером. У велику миску перелийте готову горохову суміш, додайте нежирний натуральний йогурт і трохи кедрових горішків. Охолодіть у холодильнику. Після цього холодний гороховий суп можна подавати. Прикрасьте його кедровими горішками та подрібненою м’ятою.

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