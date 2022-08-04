Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти

04.08.2022

Як приготувати консервовані помідори? «Все буде добре» ділиться своїми найкращими рецептами консервованих помідорів. Готуйте помідори цілими або нарізаними, додайте моркву, цибулю і навіть яблуко, консервуйте в розсолі або винному маринаді. Кожен з рецептів порадує чудовим смаком і простотою приготування.

Більше на тему: Помідори консервовані з часником: рецепт приготування

 iStock-607482042

Консервовані зелені помідори з яблуками

Інгредієнти:

  • помідор зелений – 1 кг
  • перець болгарський – 2 шт.
  • яблука тверді – 2 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • цукор – 3 ст. л.
  • оцет яблучний – 100 мл
  • сіль – 1 ст. л.
  • лавровий лист – 2-3 шт.
  • часник – 2–3 зубчики
  • листя смородини
  • кріп (парасольки) – 30 г
  • лист хрону – 1 шт.
  • перець горошком
  • коріандр

Приготування:

  1. Розсіл: вода – 1 літр, цукор – 3 ст. л, оцет яблучний – 100 мл, сіль – 1 ст. л.
  2. Банки стерилізуємо на водяній бані за допомогою кільця.
  3. Помідори розрізаємо на 4 частини, трохи підсолюємо та залишаємо на ніч, аби пустили сік.
  4. Накладаємо в стерилізовані банки помідори, перець, моркву, яблука, цибулю.
  5. Додаємо спеції, зелень.
  6. Робимо розсіл і заливаємо ним помідори.
  7. Стерилізуємо 7–10 хвилин начинені банки з розсолом.
  8. Щипцями дістаємо банку, закупорюємо.

Більше на тему: Рецепт маринованого перцю по-іспанськи

Консервовані червоні помідори в желе

Інгредієнти на 1 л води:

  • цукор – 5 ст. л.
  • сіль – 1 ст. л.
  • желатин – 1 ст. л.
  • оцет – 3 ч. л.
  • великі помідори – 2,5 кг
  • перець горошком
  • лавровий лист – 3 шт.
  • петрушка, часник

Приготування:

  1. Желатин замочуємо в 1/2 склянці води.
  2. На дно вимитої та стерилізованої банки кладемо по 1 листочку лаврового листа, 5 гілочок петрушки, 3 зубчики часнику, перець горошком.
  3. Помідори розрізаємо на половинки й кладемо розрізом вниз.
  4. Желатин розпускаємо на водяній бані.
  5. Готуємо розсіл з солі, цукру та літра води. У киплячий розсіл додаємо желатин, і даємо півхвилини докипіти.
  6. Заливаємо помідори, додаємо по 1 ч. л. оцту в кожну банку та стерилізуємо 15 хвилин.

Більше на тему: Консервована диня: простий рецепт на зиму

Консервовані червоні помідори у вині

Інгредієнти:

  • помідори
  • вино червоне, сухе – 0,5 л
  • вода – 0,5 л
  • цукор – 100-200 г
  • сіль – 30 г

Приготування:

  1. Вибираємо невеликі темні помідори.
  2. Стерилізуємо чисті банки та складаємо помідори.
  3. Готуємо маринад: 0,5 л сухого червоного вина + 0.5 л води, 200 г цукру, 30 г солі, коріандр.
  4. Заливаємо помідори маринадом, кип’ятимо 10 хвилин.
  5. Законсервовуємо й ставимо на кришки, накриваємо ковдрою.

Video: Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти

Рецепти зелених і червоних консервованих помідорів на зиму. Консервуйте помідори цілими і шматочками, з морквою, цибулею та яблуками! 3 найсмачніших рецепти консервованих помідорів

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
маска для волос
Все буде добре

Маска для росту волосся: рецепт в домашніх умовах

 Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування
Все буде добре

Кабачкова ікра на зиму: рецепт без стерилізації

 рецепт
Все буде добре

Хачапурі по-аджарськи

 Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування
Все буде добре

Солянка збірна: рецепт покроково

 пельмени
Все буде добре

Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре»

 как сварить кукурузу
Все буде добре

Як вибрати та приготувати кукурудзу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати