Рецепт сирників: покроковий, простий і смачний

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Все буде добре

Простий рецепт сирників

03.08.2022

Ви дуже любите сирники, але вважаєте, що готувати їх складно та довго? Зіркова мама Лілія Ребрик поділилася унікальним та простим рецептом смачного сніданку для всієї родини! На приготування цих сирних ласощів піде всього лише 15 хвилин!

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Інгредієнти для ледачих сирників:

  • Сир – 300 г
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Яєчні білки – 2 шт.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Ванільний цукор – ½ ч. л.
  • Морква – 1 шт.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.

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Приготування ледачих сирників:

  1. Змішати сир, яєчні білки, цукор, ванільний цукор і борошно.
  2. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
  3. Для начинки: натерти дрібно яблуко і моркву. Додати цукор і перемішати.
  4. Вичавити сік в окрему миску, м’якоть прибрати.
  5. В отриманий сік додати цедру і сік апельсина, цукор і борошно.
  6. На середньому вогні довести до кипіння, постійно помішуючи.
  7. Варити 15 хвилин на повільному вогні.
  8. Тісто помістити у формочки, заповнити їх на 2/3.
  9. Зробити у центрі заглиблення, додати в нього м’якоть моркви і яблука.
  10. Зверху накрити тістом та відправити у духовку, розігріту до 180 °С на 15 хвилин.
  11. Дістати з форми ще гарячими.
  12. Подавати з соусом.

Video: Простий рецепт сирників

Рецепт сирників, який пропонує Лілія Ребрик дуже простий. Дивіться, як приготувати сирники швидко, щоб вони вийшли смачними й незвичайними. Рецепт сирників від Лілії Ребрик в нашому матеріалі

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