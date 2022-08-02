Кабачки по-корейськи: рецепт на зиму

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Все буде добре

Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

02.08.2022

Сезон кабачків у розпалі! Саме час приготувати улюблені оладки з цього нехитрого овоча або ікру. Якщо ж вам приїлися одноманітні страви ми пропонуємо оцінити екзотичний рецепт від кулінара Сергія Калініна кабачки по-корейськи! Ще один плюс їх можна закрити на зиму і насолоджуватися кабачками навіть у холодну пору року. Заінтриговані? Тоді швидше записуйте рецепт!

Більше на тему: Пряні огірки по-корейськи: рецепт

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Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морква – 0,5 кг
  • Цибуля – 0,5 кг
  • Перець болгарський – 6 шт.
  • Часник – 2–3 головки
  • Зелень – за смаком
  • Соняшникова олія – ​​1 ст.
  • Оцет – 200 г
  • Цукор – 200 г
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик

Приготування:

  1. Кабачки і моркву почистити, натерти на довгі смужки. Болгарський перець та цибулю нарізати тонкою соломкою, часник пропустити через прес, зелень покришити.
  2. Змішати всі інгредієнти, залити маринадом з олії, оцту, солі, цукру і спецій. Поставити в холодильник на три-чотири години, після чого розкласти по банках.
  3. Банки з кабачками по-корейськи стерилізувати протягом 20 хвилин, якщо банки півлітрові. Додавайте по 5 хвилин на кожні 200 г, якщо ви хочете закатати в банки побільше. Закатати.

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Video: Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

Кабачки по-корейськи - рецепт приготування від Сергія Калініна на зиму. Як приготувати кабачки по-корейськи на зиму

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