Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

29.07.2022

Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом!  Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі робить своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

закуска из баклажанов

Інгредієнти:

  • Баклажани – 4 шт.  
  • Оцет (6%) – 1 ст.  л.
  • Олія – ​​200 мл
  • Сік лимона – 4–5 ст.  л.
  • Перець болгарський – 1 шт.  
  • Коріандр мелений – 1 ст.  л.
  • Перець чилі – 1 шт.  
  • Каррі (порошок) – 1 ст.  л.
  • Часник – 6–7 зуб.  
  • Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.  
  • Перець чилі – 0,5 ч. л.  
  • Петрушка – 1 пуч.  
  • Сіль за смаком

Більше на тему: Баклажани з яблуками: рецепт на зиму

Приготування:

  1. Баклажани промити і змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою, і запікати за температури 200 градусів 20–25 хвилин.  
  2. Потім обрізати плодоніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину.  
  3. Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумин, лимонний сік, оцет і олію. Змішати всі інгредієнти.  
  4. Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.

Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити олією. Залишити в холодильнику на 5 діб.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Video: Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

Закуска з баклажанів: рецепт простої і дуже смачної закуски з баклажанів. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
вбд
Все буде добре

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів
Все буде добре

Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

 Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів
Все буде добре

Малосольні огірки: простий і швидкий рецепт

 Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів
Все буде добре

Як варити цвітну капусту: майстер-клас Наталії Левензон

 Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів
Все буде добре

Покрокове приготування ідеальних ролів Філадельфія!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати