Як приготувати мариновані огірки і помідори за 30 хвилин: рецепт покроково

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко

Полюбляєте зимові закрутки, але у вас не вистачає часу на їх приготування? Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом маринованих огірків і помідорів, приготування яких займе всього 30 хвилин. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт експрес-методу маринування огірків і помідорів від учасниці проекту «МастерШеф» Марини Шевченко.

Рецепт маринованих помідорів

Більше на тему: Томатний сік: користь, шкода і як заготовити його на зиму

Інгредієнти:

помідори – 500 г

петрушка – ½ п уч .

. кріп – ½ п уч .

. часник – 2 зуб.

сіль – дрібка

цукор – дрібка.

гірчиця (французька) – 2 ч. л.

оливкова олія – ​​4 ст. л .

. оцет – 1 ст. л .

. чорний мелений перець – за смаком

Приготування:

Помідори нарізаємо кільцями. Потім подрібнюємо інші інгредієнти й ретельно перемішуємо. Викладаємо маринад шарами на помідори та маринуємо 30 хвилин.

Рецепт маринованих огірків

Більше на тему: Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали»

Інгредієнти:

огірки – 500 г

петрушка – ½ п уч .

. кріп – ½ п уч .

. часник – 2 зуб.

сіль – дрібка

цукор – дрібка

чилі (мелений) – за смаком

Приготування:

Миємо огірки, нарізаємо кільцями. Подрібнюємо інші інгредієнти, потім ретельно все перемішуємо. Змішуємо огірки з маринадом. Маринуємо 15 хвилин.

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Video: Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко Як приготувати мариновані огірки і помідори за 30 хвилин? Рецепт приготування покроково від Марини Шевченко