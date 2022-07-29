Як приготувати мариновані огірки і помідори за 30 хвилин: рецепт покроково

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко
Полюбляєте зимові закрутки, але у вас не вистачає часу на їх приготування? Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом маринованих огірків і помідорів, приготування яких займе всього 30 хвилин. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт експрес-методу маринування огірків і помідорів від учасниці проекту «МастерШеф» Марини Шевченко.
Рецепт маринованих помідорів
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Інгредієнти:
- помідори – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- кріп – ½ пуч.
- часник – 2 зуб.
- сіль – дрібка
- цукор – дрібка.
- гірчиця (французька) – 2 ч. л.
- оливкова олія – 4 ст. л.
- оцет – 1 ст. л.
- чорний мелений перець – за смаком
Приготування:
- Помідори нарізаємо кільцями. Потім подрібнюємо інші інгредієнти й ретельно перемішуємо.
- Викладаємо маринад шарами на помідори та маринуємо 30 хвилин.
Рецепт маринованих огірків
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Інгредієнти:
- огірки – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- кріп – ½ пуч.
- часник – 2 зуб.
- сіль – дрібка
- цукор – дрібка
- чилі (мелений) – за смаком
Приготування:
- Миємо огірки, нарізаємо кільцями.
- Подрібнюємо інші інгредієнти, потім ретельно все перемішуємо.
- Змішуємо огірки з маринадом.
- Маринуємо 15 хвилин.
Смачного!
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