Як приготувати мариновані огірки і помідори за 30 хвилин: рецепт покроково

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Все буде добре

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко

29.07.2022

Полюбляєте зимові закрутки, але у вас не вистачає часу на їх приготування? Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом маринованих огірків і помідорів, приготування яких займе всього 30 хвилин. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт експрес-методу маринування огірків і помідорів від учасниці проекту «МастерШеф» Марини Шевченко.

Рецепт маринованих помідорів

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Інгредієнти:

  • помідори – 500 г
  • петрушка – ½ пуч.
  • кріп – ½ пуч.
  • часник – 2 зуб.
  • сіль – дрібка
  • цукор – дрібка.
  • гірчиця (французька) – 2 ч. л.
  • оливкова олія – ​​4 ст. л.
  • оцет – 1 ст. л.
  • чорний мелений перець – за смаком

Приготування:

  1. Помідори нарізаємо кільцями. Потім подрібнюємо інші інгредієнти й ретельно перемішуємо.
  2. Викладаємо маринад шарами на помідори та маринуємо 30 хвилин.

   Рецепт маринованих огірків

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Інгредієнти:

  • огірки – 500 г
  • петрушка – ½ пуч.
  • кріп – ½ пуч.
  • часник – 2 зуб.
  • сіль – дрібка
  • цукор – дрібка
  • чилі (мелений) – за смаком

Приготування:

  1. Миємо огірки, нарізаємо кільцями.
  2. Подрібнюємо інші інгредієнти, потім ретельно все перемішуємо.
  3. Змішуємо огірки з маринадом.
  4. Маринуємо 15 хвилин.

Смачного!

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Video: Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко

Як приготувати мариновані огірки і помідори за 30 хвилин? Рецепт приготування покроково від Марини Шевченко

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