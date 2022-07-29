Як зварити дешеві макарони, щоб вони не злипалися

Як зварити макарони, щоб вони не злипалися? Практично кожній господині знайома проблема злиплих макаронів. Одні варяться добре, а більш дешеві вічно злипаються? Досить переплачувати! Сергій Калінін розповів, як зварити макарони навіть з м’яких сортів пшениці, щоб вони залишалися розсипчастими!

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Можливо, ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що головний секрет Сергія Калініна полягає в тому, що макарони слід обсмажити перед варінням на сковороді! Це трохи незвично, але таким чином вони зваряться швидше, не будуть злипатися і розварюватися.

Обсмажте макарони на сухій сковорідці протягом хвилини. Завдяки цьому крохмаль з макаронів кристалізується, і ми отримаємо розсипчасті макарони. Потім залийте їх окропом, щоб вода трохи вище покривала рівень макаронів. Варити потрібно приблизно 3 – 5 хвилин, доти, поки вода не википить. Однак трохи води повинно залишитися. Воду злийте, адже в ній залишився майже весь крохмаль. Ваші розсипчасті макарони готові 🙂

Video: Як зварити дешеві макарони, щоб вони не злипалися Як варити макарони, щоб вони не злипалися, розповів Сергій Калінін. Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся його секрет. Читайте, як варити макарони, щоб вони не злипалися

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