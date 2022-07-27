Топ-5 найбільш незвичайних способів позбутися похмілля

Топ-5 найбільш незвичайних способів позбавитися похмілля
Якщо ви бурхливо святкували, то напевно зараз у вас не дуже добре самопочуття. Ви не повірите, чого тільки не роблять люди, щоб позбутися похмілля. Експерти програми «Все буде добре» поекспериментували і визначили, чи допоможуть неординарні методи позбутися похмільного синдрому. Докладніше – в матеріалі.
Первый день после Нового года – для многих самый сложный день в году! И парадокс в том, что это как раз не из-за усердной работы, а, наоборот – из-за безудержного веселья накануне. Поэтому люди спасаются, как только могут, от ужасного состояния, и придумывают невероятные и совершенно нелепые способы!
Перший метод. Кувирок
Перший спосіб з форумів – кувирок. Інтернет-користувачі впевнені, що таке навантаження для тіла і невеликий стрес для мозку допоможуть прокинутися і швидше прийти в себе. Лікар Костянтин Зеленський стверджує, що краще зайнятися помірними фізичними навантаженнями, наприклад, прогулянка або йога можуть допомогти прийти у форму. А оскільки алкоголь і так підвищує тиск і прискорює пульс, то кувирок може бути травмонебезпечним.
Другий метод. Валянки
Наступний метод використовував Петро I. Під час похмілля він одягав валянки! Цар і його придворні лікарі вірили, що вовна вівці зігрівала ноги, розширювала судини, відновлювала кровообіг по всьому тілу, що допомагало швидше прогнати кров і позбутися від залишків розпаду алкоголю.
Третій метод. Лимон
Та зустрічаються і більш неординарні способи. Наприклад, протерти пахви лимоном! Однак, якщо вживати його внутрішньо, то лимон дійсно може допомогти. Вітамін С, якого в цьому фрукті вдосталь, стимулює роботу печінки, на яку алкоголь справляє руйнівний вплив. Саме тому під час похмілля рекомендовано вичавити сік одного лимона в 200-грамовий стакан води і випити.
Четвертий метод. Голки
Цей спосіб схожий на ритуал і нагадує чари вуду! Тільки голки потрібно встромляти не в ляльку, а в пробку! Інтернет-користувачі стверджують, якщо увіткнути непарну кількість голок в пробку, то похмілля не буде. Однак екстрасенс Олена Курилова розповіла, що у випадку з похміллям магічні ритуали або вищі сили безсилі.
П’ятий метод. Гучний спів
На одному з форумів блукає інформація, що під час співу поліпшується циркуляція крові і кисню в організмі, а це сприяє виведенню продуктів розпаду алкоголю. Але з цим методом рекомендуємо бути обережними! Похмільний синдром часто супроводжується підвищеним тиском, тому гучні звуки можуть погіршити стан. Краще просто прогулятися і насититися киснем. Він прискорить обмінні процеси в організмі та виведе алкоголь.
Як правильно позбуватися похмілля?
- По-перше, потрібно врахувати, що після вживання у великих кількостях алкоголю організм зневоднюється, тому потрібно випити велику кількість води. Рідина, так само, як і вітамін С, активізує роботу нирок, тим самим прискорює детоксикацію та відновлює нормальний водно-сольовий баланс в організмі.
- При відсутності підвищеного артеріального тиску і прискореного пульсу хорошим методом стане прогулянка або легкі фізичні навантаження. Це діє за рахунок поліпшення метаболізму.
- Також можна з’їсти банан. У цьому фрукті у великій кількості міститься калій – мінерал, кількість якого в організмі зменшується, коли ми вживаємо спиртне.
- Добре допомагає мед. Інформація, що фруктоза, яка міститься в меді, допомагає швидше позбуватися від оцтового альдегіду – речовини, що утворюється при розщепленні спиртного в організмі.
- Крім того, у вашій аптечці теж знайдеться допоміжний засіб – активоване вугілля. Він поглинає і нейтралізує отруйні речовини, токсини та інші продукти розпаду алкоголю. Саме тому він просто незамінний при отруєннях. Потрібно пам’ятати, що, вживаючи спиртне вище міри, ви отруюєте організм. Приймати вугілля потрібно по 3–5 таблеток 3 рази на день, запиваючи водою, бажано за 30 хвилин до їди.
- І ще, не дивлячись на погане самопочуття, потрібно обов’язково їсти. Їжа повинна бути легкою і вітамінною!
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