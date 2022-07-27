Топ-5 найбільш незвичайних способів позбутися похмілля

Топ-5 найбільш незвичайних способів позбавитися похмілля

Якщо ви бурхливо святкували, то напевно зараз у вас не дуже добре самопочуття. Ви не повірите, чого тільки не роблять люди, щоб позбутися похмілля. Експерти програми «Все буде добре» поекспериментували і визначили, чи допоможуть неординарні методи позбутися похмільного синдрому. Докладніше – в матеріалі.

Первый день после Нового года – для многих самый сложный день в году! И парадокс в том, что это как раз не из-за усердной работы, а, наоборот – из-за безудержного веселья накануне. Поэтому люди спасаются, как только могут, от ужасного состояния, и придумывают невероятные и совершенно нелепые способы!

Перший метод. Кувирок

Перший спосіб з форумів – кувирок. Інтернет-користувачі впевнені, що таке навантаження для тіла і невеликий стрес для мозку допоможуть прокинутися і швидше прийти в себе. Лікар Костянтин Зеленський стверджує, що краще зайнятися помірними фізичними навантаженнями, наприклад, прогулянка або йога можуть допомогти прийти у форму. А оскільки алкоголь і так підвищує тиск і прискорює пульс, то кувирок може бути травмонебезпечним.

Другий метод. Валянки

Наступний метод використовував Петро I. Під час похмілля він одягав валянки! Цар і його придворні лікарі вірили, що вовна вівці зігрівала ноги, розширювала судини, відновлювала кровообіг по всьому тілу, що допомагало швидше прогнати кров і позбутися від залишків розпаду алкоголю.

Третій метод. Лимон

Та зустрічаються і більш неординарні способи. Наприклад, протерти пахви лимоном! Однак, якщо вживати його внутрішньо, то лимон дійсно може допомогти. Вітамін С, якого в цьому фрукті вдосталь, стимулює роботу печінки, на яку алкоголь справляє руйнівний вплив. Саме тому під час похмілля рекомендовано вичавити сік одного лимона в 200-грамовий стакан води і випити.

Четвертий метод. Голки

Цей спосіб схожий на ритуал і нагадує чари вуду! Тільки голки потрібно встромляти не в ляльку, а в пробку! Інтернет-користувачі стверджують, якщо увіткнути непарну кількість голок в пробку, то похмілля не буде. Однак екстрасенс Олена Курилова розповіла, що у випадку з похміллям магічні ритуали або вищі сили безсилі.

П’ятий метод. Гучний спів

На одному з форумів блукає інформація, що під час співу поліпшується циркуляція крові і кисню в організмі, а це сприяє виведенню продуктів розпаду алкоголю. Але з цим методом рекомендуємо бути обережними! Похмільний синдром часто супроводжується підвищеним тиском, тому гучні звуки можуть погіршити стан. Краще просто прогулятися і насититися киснем. Він прискорить обмінні процеси в організмі та виведе алкоголь.

Як правильно позбуватися похмілля?

По-перше, потрібно врахувати, що після вживання у великих кількостях алкоголю організм зневоднюється, тому потрібно випити велику кількість води. Рідина, так само, як і вітамін С, активізує роботу нирок, тим самим прискорює детоксикацію та відновлює нормальний водно-сольовий баланс в організмі.

При відсутності підвищеного артеріального тиску і прискореного пульсу хорошим методом стане прогулянка або легкі фізичні навантаження. Це діє за рахунок поліпшення метаболізму.

Також можна з’їсти банан. У цьому фрукті у великій кількості міститься калій – мінерал, кількість якого в організмі зменшується, коли ми вживаємо спиртне.

Добре допомагає мед. Інформація, що фруктоза, яка міститься в меді, допомагає швидше позбуватися від оцтового альдегіду – речовини, що утворюється при розщепленні спиртного в організмі.

Крім того, у вашій аптечці теж знайдеться допоміжний засіб – активоване вугілля. Він поглинає і нейтралізує отруйні речовини, токсини та інші продукти розпаду алкоголю. Саме тому він просто незамінний при отруєннях. Потрібно пам’ятати, що, вживаючи спиртне вище міри, ви отруюєте організм. Приймати вугілля потрібно по 3 – 5 таблеток 3 рази на день, запиваючи водою, бажано за 30 хвилин до їди.

І ще, не дивлячись на погане самопочуття, потрібно обов’язково їсти. Їжа повинна бути легкою і вітамінною!

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