Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин

Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової
А ви хочете приготувати цілих 3 види джему за 30 хвилин на основі абрикосів? Татяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, і вона поділилася секретами швидкого та економного приготування улюблених ласощів дитинства!
Апельсиновий джем
Інгредієнти:
- Абрикоси – 1 кг
- Апельсини – 2 шт.
- Цукор – 1 кг
Спосіб приготування:
- Апельсин зі шкіркою розріжте на 4 частини, видаліть кісточки.
- Пропустіть через м’ясорубку.
- Додайте апельсин та цукор до абрикосової основи.
- Варіть на повільному вогні 15 хвилин.
- Розлийте джем у банки.
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Кавово-ванільний джем
Інгредієнти:
- Абрикоси – 1 кг
- Цукор – 500 г
- Кава зернова мелена – 5 ст. л.
- Розчинна кава – 2 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Ванільний цукор – 1 пак.
Спосіб приготування:
- Мелену та розчинну каву помістіть в марлю, зробіть мішечок та опустіть в лимонний сік.
- До абрикосової основи додайте цукор.
- Мішечок з кавою опустіть в каструлю.
- Проваріть 15 хвилин, в кінці додайте ванільний цукор.
- Розлийте джем у банки.
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Абрикосовий джем з горіхами
Інгредієнти:
- Абрикоси – 1 кг
- Цукор – 600 г
- Кориця – 2 упак.
- Мускатний горіх – 1/3 ч. л.
- Волоський горіх – 200 г
- Лимон – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Лимон пропустіть через м’ясорубку.
- До абрикосової основи додайте подрібнений лимон, корицю, мускатний горіх і цукор.
- Додайте підсушений волоський горіх, варіть 10–15 хвилин.
- Розлийте джем у банки.
Смачного!