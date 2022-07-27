Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

27.07.2022

А ви хочете приготувати цілих 3 види джему за 30 хвилин на основі абрикосів? Татяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, і вона поділилася секретами швидкого та економного приготування улюблених ласощів дитинства!

iStock-584574256

Апельсиновий джем

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Апельсини – 2 шт.
  • Цукор – 1 кг

Спосіб приготування:

  1. Апельсин зі шкіркою розріжте на 4 частини, видаліть кісточки.
  2. Пропустіть через м’ясорубку.
  3. Додайте апельсин та цукор до абрикосової основи.
  4. Варіть на повільному вогні 15 хвилин.
  5. Розлийте джем у банки.

Більше на тему: Варення з баклажанів і слив від Жені Клопотенко

Кавово-ванільний джем

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Цукор – 500 г
  • Кава зернова мелена – 5 ст. л.
  • Розчинна кава – 2 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Ванільний цукор – 1 пак.

Спосіб приготування:

  1. Мелену та розчинну каву помістіть в марлю, зробіть мішечок та опустіть в лимонний сік.
  2. До абрикосової основи додайте цукор.
  3. Мішечок з кавою опустіть в каструлю.
  4. Проваріть 15 хвилин, в кінці додайте ванільний цукор.
  5. Розлийте джем у банки.

Більше на тему: Як вибрати персики, абрикоси й нектарини

Абрикосовий джем з горіхами

Інгредієнти:

  • Абрикоси – 1 кг
  • Цукор – 600 г
  • Кориця – 2 упак.
  • Мускатний горіх – 1/3 ч. л.
  • Волоський горіх – 200 г
  • Лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Лимон пропустіть через м’ясорубку.
  2. До абрикосової основи додайте подрібнений лимон, корицю, мускатний горіх і цукор.
  3. Додайте підсушений волоський горіх, варіть 10–15 хвилин.
  4. Розлийте джем у банки.

Смачного!

Video: Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

Як приготувати 3 різні за смаком абрикосових джеми? Абрикосовий джем з апельсином, чи абрикосовий джем з кавою чи горіхами? Прості і швидкі рецепти в матеріалі

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
как почистить стиральную машину от накипи, как почистить стиральную машину, как промыть стиральную машину, как очистить стиральную машину от накипи
Все буде добре

Профілактика утворення накипу

 Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин
Все буде добре

Як варити компот: корисні поради

 Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин
Все буде добре

3 способи охолодити кімнату для сну в спеку

 Абрикосові джеми: 3 рецепти за 30 хвилин
Все буде добре

Чи допоможе війна виховати хлопчика справжнім чоловіком, розповідає Дмитро Карпачов

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 вбд
Все буде добре

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати