Як приготувати печінку: курячу, свинячу, яловичу

Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко
Хвилюєтеся, що не можете приготувати смачну, соковиту печінку? Дізнайтеся, як маринувати курячу, свинячу та телячу печінку, в майстер-класі Марини Шевченко. Кулінар поділиться рецептами маринадів та покаже, як правильно готувати цей смачний та корисний продукт. Читайте, як замаринувати печінку, в нашому матеріалі!
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Як маринувати телячу печінку
Головна помилка в приготуванні телячої печінки — не прибирати плівку з поверхні під час смаження. Саме через неї готова печінка стає жорсткою на смак. А якщо не видалити жовчні протоки, то отримаєте гіркий присмак.
Інгредієнти:
- Середньогазована мінеральна вода — 2 л
- Меду — 1 ст. л.
- Лимонного соку — 1 ст. л.
Приготування:
- Вилийте мінеральну воду у велику миску.
- Додайте лимонний сік і мед. Сік зробить печінку м’якшою, а мед позбавить гіркоти й підкреслить смак.
- Розмішуйте до однорідної маси, потім додайте печінку.
- Залиште в прохолодному місці до 4 годин.
Секрет: Щоб зробити печінку ще м’якшою, наріжте її на порційні шматки та загорніть в харчову плівку. Потім злегка відбийте тильною стороною ножа.
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Як маринувати свинячу печінку
Якщо свинячу печінку перетримати на пательні, вона вийде дуже жорсткою та сухою. Щоб цього не сталося, приготуйте ось такий маринад:
Інгредієнти:
- яблуко
Приготування:
- Візьміть 3–4 яблука. Розріжте їх на половинки, очистіть від серцевини та натріть на тертці. Яблучна кислота розм’якшить жорстке м’ясо й замаскує специфічний запах, смак продукту.
- Намажте печінку яблуком та просушіть паперовим рушником.
- Залиште маринуватися 1,5–2 години.
Секрет: Щоб після смаження печінка була м’якою, краще нарізати її невеликими шматочками, товщиною близько 1,5 сантиметра, а потім обваляти в борошні. Воно зробить печінку ніжною та соковитою.
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Як маринувати курячу печінку
Куряча печінка — дуже ніжний продукт. Тому одразу після приготування її потрібно перекласти з пательні в тарілку.
Інгредієнти:
- заварений чорний чай (пропорції — на 500 г курячої печінки)
- вода — 2 л
- чай — 1 ч. л.
Приготування:
Щоб розм’якшити курячу печінку та позбавити її гіркоти, заваріть чорний чай і покладіть в нього продукт на 2 години. Чай добре вимиває жовч та нейтралізує гіркоту.
Секрет: Не кладіть на пательню всю печінку відразу, інакше вона буде варитися у власному соку. Краще кладіть по одному шматку й поступово додавайте інші.
Video: Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко
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