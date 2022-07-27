Звездные новости Все буде добре от 1.11.2018: помолвка леди Гаги

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Все буде добре

Маска для росту волосся: рецепт в домашніх умовах

27.07.2022

Дізнайтеся ексклюзивний рецепт маски для росту волосся від Зоряни Денисюк. Завдяки їй можна за місяць відростити волосся на 2 сантиметри! Олійно-вітамінний склад маски глибоко живить шкіру голови й активізує обмін речовин в волосяних цибулинах, завдяки чому прискорюється ріст та зміцнюється структура волосся. Читайте, як зробити маску для росту волосся в домашніх умовах в нашому матеріалі!

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маска для волос

Складові:

  • Рицинова олія – 1 ч. л.
  • Мигдальна олія – 1 ч. л.
  • Ретинолу ацетат (вітамін А) – 1 ч. л.
  • Вітамін Е (олійний) – 1 ч. л.
  • Ефірна олія бергамоту – 5 крапель
  • Ефірна олія грейпфруту – 5 крапель
  • Жовток одного яйця
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Корінь Алтея – 1 ч. л.

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Рицинова олія – до речі, з нею роблять і олійне ламінування за рецептом Кейт Вінслет – зміцнює та живить волосяні фолікули. Мигдальна олія стимулює ріст волосся, бореться з посіченими кінчиками. Вітамін А зволожує та живить волосся. Вітамін Е прискорює мікроциркуляцію крові в шкірі голови. Ефірна олія бергамоту активізує процеси метаболізму у волосяних цибулинах, покращує структуру волосини. Ефірна олія грейпфруту зміцнює фолікули волосся. Жовток попереджає випадіння волосся. Лимонний сік регулює роботу сальних залоз, створює кисле середовище, завдяки чому олії простіше змити з волосся. Корінь Алтея стимулює ріст волосся та знімає подразнення.

iStock-658391682Приготування:

Усі інгредієнти змішати та гріти протягом кількох хвилин на водяній бані. Жовток в масляну суміш додаємо в останню чергу, аби він не зварився.

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Застосування:

  1. Перед застосуванням маски варто впевнитись, що у вас немає алергії на її складові.
  2. Оскільки це олійна маска, застосовувати її потрібно 1-2 рази в тиждень, щоб не переобтяжувати волосся.
  3. Є два способи її застосування: класичний та нетрадиційний. У класичному способі маску наносять на шкіру голови та волосся по всій довжині за допомогою  косметичного пензлика, залишають на 30-40 хвилин. Потім змивають шампунем.
  4. Нетрадиційний спосіб полягає в тому, щоб «напоїти» маскою волосся. Він підходить власницям довгого та волосся середньої довжини. Готову підігріту маску потрібно перелити в пластикову миску чи банку невеликого об’єму. Попередньо волосся заплетіть в тугу косичку, або зав’яжіть в хвіст. Опустіть локони  в місткість з маскою й залиште там доти, доки вони повністю «не вип’ють» її. На це потрібно близько години. Завдяки цьому способу складові маски глибше проникають у структуру волосся, роблячи його сильнішим та більш блискучим.

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Video: Маска для росту волосся: рецепт в домашніх умовах

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