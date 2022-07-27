Як варити компот: рецепт смачного компоту

Як варити компот: корисні поради

Зараз час смачних фруктів і ягід. Але нам хочеться радувати себе такою ж кількістю вітамінів і взимку. У нашому матеріалі – кілька корисних порад про те, як правильно зварити компот.

Незаперечний плюс цього напою при правильному варінні та консервації – тривале зберігання. Якщо правильно зварити та законсервувати компот, то можна зберегти у фруктах і ягодах всі вітаміни.

Із чого можна варити компот?

Приготування компоту не має суворих правил. Для варіння напою можна використовувати ті фрукти і ягоди, які вам до душі. Також можна поєднувати їх на свій смак. Для тих, хто любить більш кислі напої, радимо використовувати абрикос, вишню, малину, смородину, суницю, журавлину, апельсин і аґрус.

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Якщо ви любите солодке, то віддайте перевагу полуниці, персику, черешні, солодкому винограду та сливі. Не забувайте про сухофрукти –такий компот можна приготувати в будь-яку пору року.

Скільки потрібно варити компот?

Час приготування компоту залежить від того, які фрукти та ягоди ви вибрали. Наприклад, грушевий або яблучний компот вариться приблизно 40 хвилин, а для приготування напою зі смородини достатьно всього 15 хвилин.

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Як правильно готувати компот?

Після того, як ви вибрали, з яких фруктів варитимете компот, ретельно промийте їх, видаліть із них листя, гілки та кісточки. Шкірку варто залишити, адже саме в ній, як правило, містяться всі корисні речовини.

Візьміть велику каструлю, налийте в неї воду та поставте її на вогонь. Після закипання обережно викладіть у кастрюлю всі фрукти та ягоди. Насипте цукор і дайте прокипіти компоту 25 хвилин. Потім додайте трохи ягід і проваріть іще 15 хвилин. Коли компот охолоне, розлийте його у ємності та закатайте.

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Поради для приготування смачного компоту

Для приготування необхідно брати тільки стиглі та смачні фрукти та ягоди. У кінці варіння для приємного смаку й насиченого кольору додайте жменю червоних ягід. Для тих, хто любить солодке, але не хоче додавати цукор, в готовий напій можна додати вишневий сироп або мед.

Варити компот зі свіжих ягід і фруктів досить просто, найголовніше –правильно підібрати поєднання й варити достатню кількість часу. Тепер навіть взимку ви зможете насолоджуватися літніми солодощами!