Рецепт пишних оладок від Олега Ковальчука

Як приготувати пишні оладки: секрети Олега Ковальчука
Мрієте навчитись готувати смачні пишні оладки? Тоді цей матеріал для вас! Дізнайтеся рецепт пишних оладок в майстер-класі Олега Ковальчука. Тільки для читачів STB.UA кулінар розкриває секрети приготування ідеальної страви.
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Складові для оладок:
- Кефір старий — 1 склянка
- Олія — 1 склянка
- Сода — 1 ч. л.
- Борошно — 1,5 склянки
- Яйця — 1 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Мед рідкий або полуничне/малинове варення для подачі.
Секрет № 1. Обирайте правильний кефір для страви
Найкраще для приготування оладок підходить кефір з терміном придатності 7–8 днів. Адже до складу тіста входить сода, котру потрібно загасити. Чим кисліший кефір, тим активніше він взаємодіє із содою. Якщо ж старого кефіру на полицях супермаркету не знайти, можна приготувати оладки зі свіжого. Але тоді обов’язково погасіть соду оцтом.
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Секрет № 2. Ідеальна пропорція соди
На склянку кефіру і 1,5 склянки борошна потрібна 1 ч. л. соди. При дотриманні такої пропорції сода не зіпсує вашу страву.
Секрет № 3. Правильна технологія приготування тіста:
- Спочатку одне яйце збийте з цукром. Не кладіть його забагато, інакше оладки не вийдуть пишними. Рекомендована пропорція: на 1 яйце — 1,5 ст. л. цукру.
- Змішайте яйця з кефіром.
- Додайте сіль.
- Ретельно все перемішайте.
- Тепер додайте соду та борошно.
- Тісто має бути густим, як сметана. Тож, щоб краще контролювати його консистенцію, додавайте борошно порціями.
- Ще раз перемішайте тісто та залиште на 30 хвилин перепочити. Так воно стане пористим.
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Секрет № 4. Як слід смажити оладки
Оскільки тісто досить густе, краще смажити оладки під кришкою – так вони добре просмажаться всередині.