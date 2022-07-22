Дієтичний плов: рецепт покроково

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Все буде добре

Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян

22.07.2022

Не готуєте плов, бо вважаєте цю страву несумісною з ідеальною фігурою? Вас врятує рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян! Кілька секретів допоможуть зробити цю страву не тільки смачною, а й дуже корисною. Дізнайтеся, як приготувати дієтичний плов, у нашому матеріалі!

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Складові:

  • Рис круглозернистий – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Цибуля – 1 кг
  • Курячі стегенця, без шкірки – 1 кг
  • Часник – 4 головки
  • Овочевий або курячий бульйон – 3 л
  • Барбарис -2 ст. л.
  • Спеції не мелені (зіра або кумин, чорний перець або суміш перців, перець червоний сушений, сушений чебрець)
  • Зерна гранату для декору
  • Рослинна олія
  • Сіль

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Спосіб приготування

  1. М’ясо нарізати шматочками середнього розміру, цибулю кубиками, а моркву – соломкою.
  2. Розігріти каструлю з подвійним дном і змастити олією.
  3. Обсмажити шматочки м’яса до рум’яної скоринки.
  4. Додати трохи бульйону та готувати на маленькому вогні 15 хвилин. Дістати м’ясо.
  5. У каструлю викласти моркву й цибулю. Додати бульйон і тушкувати 5 хвилин.
  6. Додати м’ясо.
  7. Рис промити до прозорої води. Викласти його поверх м’яса та овочів рівним шаром.
  8. Додати в рис головки часнику, посипати барбарисом.
  9. Бульйон нагріти, з’єднати зі спеціями.
  10. Залити бульйоном плов і довести до кипіння.
  11. Зменшити вогонь і готувати, доки рис не вбере всю воду.
  12. Вимкнути вогонь, залишити плов в теплі на 20-30 хвилин.

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Video: Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян

Вважаєте плов несумісним з ідеальною фігурою? Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян зробить цю страву і смачною, і корисною. Як приготувати дієтичний плов, дивіться в матеріалі

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