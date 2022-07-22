Секрети приготування стручкової квасолі для схуднення

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Все буде добре

Стручкова квасоля для схуднення: секрети приготування

22.07.2022

Ви вважаєте, що ситна вечеря не дозволить вам схуднути? А ось і помиляєтеся! Дієтолог Світлана Фус знає секрети, як за місяць скинути 5 кілограмів завдяки правильному приготуванню і вживанню спаржевої квасолі! Як приготувати стручкову квасолю для схуднення, читайте в матеріалі.

фасоль диета

Секрет №1

Для приготування молодої стручкової квасолі достатньо 5 хвилин. І за цей час вона не втратить своїх вітамінів та інших корисних речовин. Тільки намагайтеся розрізати стручки лише на 2-3 частини. Чим більшими шматками нарізані овочі, тим менше поживних речовин вони втрачають при варінні.

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Секрет №2

Крім того, якщо варити стручкову квасолю більше 5 хвилин, вона розвариться і розповзеться. А щоб вона не втратила колір від високої температури, її потрібно відправляти у вже киплячу і підсолену воду, а також додавати на 1 кг квасолі – 0,5 ч. л. харчової соди.

стручковая фасоль

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Секрет №3

Для того щоб квасоля стала хрусткою, після варіння її потрібно швидко виловити і відразу ж помістити в лід або в крижану воду на 15 хвилин. До того ж, цей секрет допоможе зберегти колір квасолі, який може змінитися під впливом повітря.

Стручкова квасоля відмінно підходить для схуднення, тому що добре насичує, хоча в 100 г міститься всього 23 калорії. До того ж, у спаржевій квасолі багато целюлози, яка відмінно очищає кишечник. Щоб позбутися 5 кг за місяць, достатньо три рази на тиждень їсти на вечерю 150-200 г зеленої квасолі. Звичайно ж, це мають бути легкі дієтичні страви – рагу, теплі салати, запечена стручкова квасоля без додавання калорійних інгредієнтів.

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Результат залежатиме від декількох пунктів:

  • від надмірної ваги до того, як ви включили стручкову квасолю в свій раціон;
  • від того, яка кількість води затримується у вас в організмі;
  • від того, наскільки калорійний ваш звичний раціон.

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