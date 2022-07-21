Как отбелить зубы в домашних условиях

Як відбілити зуби в домашніх умовах
Ніщо так не прикрашає людину, як щира, радісна і, звичайно ж, білосніжна усмішка. Для того, аби наші зубки були білими не обов’язково проходити дорогі процедури у стоматолога. Домогтися ефекту голлівудської усмішки можна й у домашніх умовах. Для цього достатньо просто використовувати кілька продуктів, які є в кожному домі.
- Вугілля
Активоване вугілля – чудодійний засіб для відбілювання зубів. У деяких країнах, наприклад в Індії, люди досі чистять зуби тільки вугіллям. Воно не лише робить зуби білими, але й сприяє загоєнню тріщин на поверхні зубної емалі. Чистити зуби вугіллям дуже легко – просто подрібніть одну таблетку і покладіть на зубну щітку.
- Полуниця і яблука
Здавалося б, полуниця має яскравий колір і повинна навпаки фарбувати емаль. Але, насправді, ця ягода, також як і яблука, містить спеціальну кислоту, яка в природній спосіб відбілює зуби. Для цього полуницю треба просто їсти. Не варто залишати її на зубах надовго, оскільки вона може пошкодити емаль.
- Сода
Це ще один варіант для дбайливого відбілювання зубів в домашніх умовах. Умочіть свою зубну щітку в содовий розчин. Для цього потрібно просто змішати чверть чайної ложечки соди з невеликою кількістю води. Також можна чистити зуби спеціальним зубним порошком, додаючи в нього дрібку солі. Чистити зуби в такий спосіб довгий час не варто, так як зуби можуть стануть чутливими.
Читайте також: Що таке метаболізм і як його прискорити
- Солона вода
Чайна ложка солі у склянці кип’яченої води – відмінний засіб для полоскання рота. Якщо регулярно використовувати цей метод, зовсім скоро Ви помітите, як зубки стануть білішими.
- Кокосове масло
Інший спосіб для полоскання досить нестандартний. Деякі стоматологи рекомендують використовувати для цього кокосове масло, оскільки воно захищає емаль від фарбування і прилипання найдрібніших частинок і видаляє бактерії з поверхні зубів і ясен.