Маска від випадіння волосся: рецепт в домашніх умовах

Маска проти випадіння волосся: рецепт від Лілії Ребрик
У холодну пору року багато дівчат стикаються з проблемою випадіння волосся. Через носіння головних уборів погіршується кровообіг й живлення волосяних цибулин, тому волосся починає інтенсивно випадати. З цією проблемою швидко впорається маска з солі за рецептом телеведучої Лілії Ребрик! Ефективна маска від випадіння волосся допоможе назавжди забути про втрату дорогоцінних локонів.
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Складові:
- Сіль – 100 г
- Мед – 50 г
- Корінь імбиру – 60 г
- Коньяк – 60 г
Приготування:
- Для приготування маски необхідно взяти сіль екстра або середнього помелу.
- Корінь імбиру помити, очистити від шкірки й натерти на дрібній тертці, перетворивши суміш в кашку.
- Змішати сіль, мед, коньяк й кашку імбиру.
- Ретельно перемішати всі інгредієнти й поставити маску в темне, прохолодне місце на 14 днів, щоб вона настоялась.
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Застосування:
- Нанесіть маску на корені волосся, залиште на 10-15 хвилин.
- Змийте теплою водою.
Процедуру необхідно робити двічі на тиждень.