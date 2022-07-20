Плов: рецепти від Все буде добре

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Все буде добре

Найкращі рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре»

20.07.2022

Дізнайтеся смачні рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре». Телеглядач Олександр Шеремета кинув виклик кулінару Ігорю Місевичу! Чия страва більше сподобається гостям і як приготувати приголомшливий плов, читайте в матеріалі.

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Плов від Ігоря Місевича

Складові:

  • Бараняча лопатка (без кісточки) – 1,5 кг
  • Курдючне сало – 300 грамів
  • Гриби лісові асорті (сушені, перемелені в кавомолці) – 10 грамів
  • Рис довгозернистий – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Цибуля – 0,5 кг
  • Помідори сорту чумак – 5 шт.
  • Сіль – 2 столові ложки
  • Спеції: чорний перець, червоний перець, паприка, зіра, куркума, перець чилі (стручок), мускатний горіх
  • Олія соняшникова – 200 мл
  • Вода – 2 л

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Приготування:

  1. Курдючне сало порізати на кубики, обсмажити в олії, шкварки вийняти.
  2. Баранячу лопатку порізати на шматочки 1,5-2 см, обсмажити в отриманому жирі, додати цибулю, моркву.
  3. Коли цибуля стане напівпрозорою, додати помідори, розрізані на чотири частини.
  4. Добре промити рис. Розмішати сіль з сушеними грибами.
  5. Насипати шарами рис і сіль з грибами, спеції. Залити водою – на 3 сантиметри вище, ніж рис. Довести до готовності.

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Плов від Олександра Шеремети

Складові:

  • Задня бараняча нога – 2 кг
  • Апельсини – 5 шт.
  • Рис круглий – 1,5 кг
  • Морква – 1 кг
  • Олія соняшникова – 450 мл
  • Курячий бульйон – 1,5 л.
  • Спеції: куркума, червоний гострий перець, барбарис, паприка

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Приготування:

  1. М’ясо відокремити від кісточки, дрібно порізати, посолити, поперчити й зробити фрикадельки.
  2. Кісточку обсмажити в олії до темно-коричневого кольору, вийняти.
  3. Обсмажити фрикадельки, потім моркву, апельсинову цедру та м’якоть.
  4. Коли морква стане м’якою, додати спеції, рис, розмішати, дати рису просмажитися.
  5. Потім залити бульйоном і довести до готовності.

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Video: Найкращі рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре»

Плов: кращі рецепти на кулінарній битві "Все буде добре". Вибираємо кращий з двох рецептів плову, в один з яких кладуть гриби, а в іншій - апельсини

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