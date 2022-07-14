Як прибрати синці під очима за допомогою косметики

Багато жінок помилково вважають, що приховати темні кола під очима простіше простого. Однак недбале нанесення макіяжу іноді призводить до жахливих наслідків. Тому позбавлятися синців під очима потрібно грамотно. Читайте, як прибрати синці під очима косметикою, в нашому матеріалі.



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Основні помилки у маскуванні синців під очима

Коли ви маскуєте синці під очима, у вас з’являється щільна і матова фактура – на контрасті з перламутром вона стає очевидною. Саме з цієї причини з такими тінями треба бути вкрай акуратними. Якщо у вас є якісь недоліки на повіках: зморшки, родимки, розширені пори під бровою – все це буде очевидно і помітно. Деякі жінки плутають гліттер з перламутром і наносять перший товстим шаром. Гліттер містить багато яскравих блискіток різного розміру (до півміліметра в діаметрі), тому його потрібно наносити акуратно. Синці під очима не можна намагатися приховати за допомогою перламутрових тіней. Так ви можете досягти тільки ефекту опущених нижніх повік, і вони просто-напросто втратять форму. Ще одна помилка – поєднання світлого консилера під очима з яскравими рум’янами та макіяжем очей. В такому випадку виходить чорно-білий малюнок: білі плями під очима, виділені очі та червоні щоки. Занадто великий контраст між світлим маскуючим засобом і рум’янами підкреслює синці під очима. Не намагайтеся приховати синці під очима за допомогою рум’ян. Часто жінки наносять засіб на верхню частину щоки. Такий макіяж вважається традиційним у Японії, але він не вирішує проблеми. В такому випадку створюється ефект втомленого, побитого обличчя. Типовим ляпсусом можна назвати спробу одночасного освітлення шкіри та маскування синця. Запам’ятайте, що прибрати синець можна тільки за допомогою маскуючого засобу, який за кольором збігається з кольором тонального крему, підібраним під тон шкіри. Коли і обличчя, і консилер – світлі, це додає віку, виникає ефект втомлених очей. Якщо ви вирішили зробити макіяж димчастого кольору, то ваші синці від цього тільки виділяться. Особливо небезпечно наносити тіні арочним методом, тому що тоді стають помітнішими симетрично замасковані плями під очима. Якщо ж димчастий макіяж ненасичений і зроблений ближче до куточків очей, то синці вдається приховати.

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Як правильно замаскувати синці під очима?

Для початку скористайтеся хайлайтером, щоб шкіра стала гладкою і виглядала акуратнішою. Головне – ретельно розтушовувати хайлайтер по периметру, щоб він плавно переходив у рум’яна і тональний крем. Плями це не приховає, але шкіру зробить світлішою. На верхню повіку нанесіть базу для тіней. Це вирівняє колір повік, шкіра стане придатною для наступного шару тіней. Як базу можна використовувати пудру або тональний крем. Потім нанесіть бежеві матові тіні на всю повіку. Якщо у вас блакитні очі, то вибирайте теплі відтінки, якщо ж карі або сірі, тоді використовуйте холодні кольори. Такі на перший погляд тонкощі дійсно підкреслять ваші очі. Наносити тіні краще натуральним ворсовим пензлем з густою і щільною щетиною. Чим щільніше ви замазали синяк, тим легшим має бути макіяж зверху. Для розкриття очей і надання обличчу здорового виразу наносимо невелику кількість сірих тіней по кісточці. Перламутрові бежеві тіні можна нанести під бровою, це підкреслить її та зробить більш ефектною. Гелієву підводку необхідно наносити тонким скошеним пензликом. Щоб відвернути увагу від синців під очима, робіть тонку стрілку до 4 міліметрів від внутрішнього кута ока по лінії росту вій, не виходячи за межі очей. Не потрібно нічого розтушовувати по нижніх повіках, тому що межа розтушовування акцентуватиме увагу на замаскованому синці. Можна нафарбувати вії тушшю і пройтися тінями по лінії росту вій. Таке поєднання кольорів і текстури тіней дійсно роблять погляд свіжішим.

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