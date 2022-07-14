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Все буде добре

Як швидко зварити кашу: секрети Ігоря Місевича

14.07.2022

Хочете дізнатися, як швидко зварити гречану кашу? Цей простий лайфхак стане вашою паличкою-виручалочкою на кухні й допоможе встигати всі заплановані справи. Дивіться, як зварити кашу швидко в майстер-класі Ігоря Місевича! Покрокова інструкція приготування в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Гречка – 100 г
  • Вода – 200 г

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Отже, щоб гречана каша приготувалась за 5 хвилин потрібно зробити три прості кроки:

  1. Закип’ятіть воду та добре прогрійте пательню на плиті.
  2. Насипте гречку в пакет та розкачайте його качалкою. Так у зерні утворяться потрібні тріщини, але зерно при цьому не перетвориться в січку.
  3. Просмажте гречку на добре розігрітій пательні без масла 1 хвилину.
  4. Засипте обсмажену гречану крупу в киплячу воду. Дотримуйтесь пропорції 1:2, тобто на одну частину гречки – дві частини води. Варіть 5 хвилин.

Video: Як швидко зварити кашу: секрети Ігоря Місевича

Хочете дізнатися, як швидко зварити гречану кашу? Ігор Місевич поділиться простими лайфхаками, які допоможуть приготувати страву за 5 хвилин. Покрокова інструкція, як зварити кашу швидко в нашому матеріалі

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