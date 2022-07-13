Як уникнути укусу бджола, оси, шершня

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як уникнути укусу бджоли? Поради Костянтина Грубича

13.07.2022

Алергія на бджіл – поширена проблема, від неї потерпає 10 відсотків людей. Бджолина отрута – дуже токсична речовина. На тілі людини найбільш вразливими місцями є грудна клітина, живіт та голова, особливо в області рота і шиї. Після укусу може з’явитися  набряк ,головний біль, озноб, підвищитися температура . Якщо вчасно не звернутися до лікаря – все може скінчитися судомами, запамороченням, набряком Квінке і навіть смертю. Як уникнути укусу бджоли, оси або шершня, розповів експерт Костянтин Грубич.

Насправді бджоли жалять, аби захистити себе! А нас сприймають за агресорів. Існує декілька розповсюджених ситуацій, які ми створюємо самі, навіть не підозрюючи, і в яких провокуємо бджіл на укуси!

ekolozi-pravqt-zelena-pyteka-za-pcheli-prez-oslo-305764

Ситуація 1. Бджоли реагують на темний колір

Темні кольори: чорний, коричневий, темно-синій, сірий збуджують бджіл, немов червоний плащ  – бика! Бджоли трохи розрізняють кольори, і темний колір їх лякає: спрацьовує інстинктивний страх перед хижаками, які розорюють їхні гнізда. Це ведмеді і куниці, хутро яких має темне забарвлення.

vlcsnap-2017-04-25-13h29m42s154

Бджоли бачать тільки білий, синій і жовтий кольори. І ці кольори їх не дратують. Досвід підтверджує, що світлий, тобто білий, світло-блакитний, рожевий, персиковий, блідо-зелений одяг – все, що називається одягом пастельних тонів буде сприйматися ними як білий колір. А на білий колір вони реагують спокійно. Порада: вдягайтеся на пікніки у світлий одяг!

Ситуація 2. Бджіл дратують різкі рухи

Якщо комаха все ж прив’язалася до вас – завмріть. Дайте їй сісти. А потім плавно, без різких рухів струсіть її. І в жодному  разі не тікайте від бджіл і ос. Рухайтеся повільно, обережно, пам’ятайте, що бджіл дратують різкі рухи. Якщо на вулиці дуже спекотно, відійдіть в тінь: жарко не тільки вам, але і бджолам і осам, і на сонці вони стають агресивнішими.

zlaya-pchela

Ситуація 3. Бджіл та ос приваблюють певні  запахи

Ос дійсно притягує запах пива, і вони часто забираються в пляшки, келихи і банки. Тому пити з них на природі небезпечно. Порада: закривайте стакан від ос серветкою або кришкою.

У бджіл інші уподобання: їм до смаку меліса. Меліса і м’ята є медоносними рослинами, у Греції мелісу навіть називають бджолиною травою. Бджоли активно літають до меліси за нектаром. Тому, якщо серед інгредієнтів ваших парфумів є м’ята або меліса, краще не користуватися ними перед виходом на природу. Щоправда, ці аромати не збуджують бджіл, але притягують їх. Не довіряйте порадам з інтернету, шо меліса відлякує бджіл.

vlcsnap-2017-04-25-19h27m24s235

Є і аромат, який збуджує бджіл. Це запах кави. Хоча на природі ми рідко п’ємо каву, про це варто знати. В каві міститься кофеїн, як виявили вчені, бджолам він потрібний як продукт, який підвищує працездатність і покращує пам’ять. Тобто, для бджіл кава – такий же легкий допінг, як і для людей. Виявляється, коли бджоли вибирають квітку для збору нектару, то спочатку вони летять до тієї квітки, в пилку якої міститься найбільше кофеїну. Як правило, це цитрусові рослини. Кавовий аромат збуджує комах. Така збуджена бджола може вкусити, якщо ви зробили необережний рух.

Читайте також: Як вибрати дрова для пікніка?

Якщо ос або бджіл багато, і вони не дають вам спокою на пікніку, можете зробити пастку для них і поставити в декількох метрах від місця пікніка: розрізаєте пластикову пляшку, встромляєте верхню частину носиком всередину. Наливаєте трохи квасу, або солодкого газованого напою. Всі бджоли і оси, які прилетять, будуть там, а не коло вас.vlcsnap-2017-04-25-19h56m48s217

А насправді бджіл приваблює навіть проста вода. Вони і п’ють її, особливо, коли спекотно. І носять у вулики, аби підтримувати там вологість. Якщо ви на пляжі не витерлися насухо або намочили водою руки чи одяг біля фонтанчик, бджоли можуть зацікавитися вами і прилетіти до вас.

Порада: витирайтеся насухо після купання. Не ходіть босоніж в тих місцях, де розлита вода або по кромці річки, над якою в’ються комахи. Бо якщо ви випадково наступите на  бджолу – вона обов’язково вкусить!

Ситуація 4. Довге волосся, в якому можуть заплутатись бджоли

У бджіл є століттями вироблений інстинкт: вони проявляють агресію до всього  «волохатого», адже головними руйнівниками їх гнізд в природі є ведмеді і куниці – тварини з густим хутром.vlcsnap-2017-04-25-13h39m08s183

Бджоли терпіти не можуть довгого розпущеного волосся. Порада: вирушаючи на прогулянку або пікнік, стягніть волосся вузлом, а ще краще – одягніть на голову хустку!

Якщо на пікніку у вас не знайшлось, чим зав’язати волосся, розведіть багаття або, якщо жарили шашлик, у мангалі запаліть вологі гілки, щоб диму було більше. Бджоли, відчувши запах диму, полетять назад, у вулики – рятувати свій мед. Дим у них, як і у нас, асоціюється з пожежею… А стурбована порятунком меду бджола кусатися не буде!

Читайте також: Як вибрати якісний мед?
d9eb7975bd30e1478bf78aa31432d4b7

Також, про всяк випадок, носіть з собою антигістамінні препарати. Але  придбати їх варто лише після консультації з лікарем. При перших ознаках отруєння треба прикласти лід (холод зменшує швидкість всмоктування отрути) і випити антигістамінний засіб.

Під рукою немає ліків? До ранки можна прикласти розмочену таблетку валідолу, зробити холодну оцтову примочку – розвести оцет водою так, щоб вона була трохи кислуватою на смак. Кислота нейтралізує отруту. Але всі ці методи дієві тільки за слабкої алергічної реакції. Якщо комаха вжалила в область голови чи шиї треба негайно викликати лікаря. Подібний укус може викликати набряк, здатний перекрити дихальні шляхи.

Дослухайтеся порад експерта, як уникнути укусів бджіл, ос, шершнів, і Все буде добре!

Video: Як уникнути укусу бджоли? Поради Костянтина Грубича

Як уникнути укусу бджоли оси або шершня? Костянтин Грубич знає, що робити. Читайте у статті поради експерта, як уникнути укусів бджіл, ос або шершнів

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як уникнути укусу бджола, оси, шершня
Все буде добре

Рецепт сирної запіканки

 Як уникнути укусу бджола, оси, шершня
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

 суп с фрикадельками рецепт
Все буде добре

Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

 Як уникнути укусу бджола, оси, шершня
Все буде добре

Що означають родимки: трактування від Олени Курилової

 вбд
Все буде добре

Сирна запіканка «як у садочку»: рецепт Лізи Глинської

 маска от пигментных пятен
Все буде добре

Як позбутися пігментних плям? Рецепт унікальної маски!
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати