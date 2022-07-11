Рецепт баклажанів на зиму з квасолею

Рецепт баклажанів на зиму: консервуємо смачний салат

Ласувати смачними і корисними літніми овочами можна цілий рік, якщо в сезон зробити заготовки. З баклажанів пропонуємо приготувати ситний салат, який підійде і для звичайного сімейного обіду, і навіть для святкового столу. Простий, але дуже апетитний рецепт баклажанів на зиму від експертів «Все буде добре» знайдете в нашім матеріалі.

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг

морква – 250 г

перець солодкий – 250 г

часник (очищений) – 100 г

помідори – 750 г

сіль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замочування баклажанів)

цукор – 2 ст. л.

оцет 9% – 50 мл

олія – ​​175 мл

квасоля коричнева або кольорова (суха) – 250 г

вода (холодна) – 500 мл

окріп – 3 л

Приготування:

Попередньо відварити квасолю. Подрібнити помідори та часник, довести до кипіння, додати сіль, цукор, оцет, рослинне масло. Перець та моркву нарізати соломкою, протушкувати в томатній масі 30 хвилин. Баклажани почистити, нарізати соломкою, залити водою з сіллю, дати настоятися 30 хвилин, прополоскати чистою водою, віджати й додати в томатну масу разом з квасолею. Тушкувати салат 20 хвилин, розподілити по стерилізованих банках, законсервувати.

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