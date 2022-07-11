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Все буде добре

Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко

11.07.2022

Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Корисні секрети розкриває Марина Шевченко! Скористайтеся простими порадами від відомого кулінара й готуйте завжди ідеальну смачну кашу. Рецепт манної каші без грудочок в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Манка в пачці – 1 шт.
  • Вода – 250 мл
  • Пряжене молоко – 500 мл
  • Вершкове масло – 45 г
  • Сіль
  • Мед – 3 ст. л.
  • Ванільний цукор – 1 пак.

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Для прикрас:

  • Джем
  • Ягоди
  • Горіхи

Приготування:

  1. Спочатку просіяти крупу, потім її обсмажити.
  2. Щоб в каші не утворилося грудочок, не всипайте манну крупу в киплячу воду чи молоко. Залийте її холодною водою.
  3. Варіть кашу на середньому вогні 2-3 хв, постійно помішуючи.

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Як поліпшити смак манної каші:

  • Щоб поліпшити смак і аромат манки, потрібно змішати воду й молоко в пропорції 3:1.
  • Для того щоб каша мала ніжніший смак, після приготування потрібно збити її вінчиком разом зі шматочком вершкового масла.
  • Ще один спосіб поліпшити смак манки – приготувати кашу на пряженому молоці. Так смак буде ніжнішим і з приємною вершковою ноткою.
  • Солити манку потрібно на етапі закипання рідини: це покращує смакові якості каші.
  • У готову кашу додати мед.

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Video: Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко

Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Скористайтеся простими порадами від Марини Шевченко, й ваша каша завжди буде ідеальною. Рецепт манної каші без грудочок в матеріалі

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