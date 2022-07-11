Як зварити манну кашу без грудочок? Поради Марини Шевченко
11.07.2022
Не знаєте, як приготувати манну кашу без грудочок? Корисні секрети розкриває Марина Шевченко! Скористайтеся простими порадами від відомого кулінара й готуйте завжди ідеальну смачну кашу. Рецепт манної каші без грудочок в нашому матеріалі.
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Складові:
- Манка в пачці – 1 шт.
- Вода – 250 мл
- Пряжене молоко – 500 мл
- Вершкове масло – 45 г
- Сіль
- Мед – 3 ст. л.
- Ванільний цукор – 1 пак.
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Для прикрас:
- Джем
- Ягоди
- Горіхи
Приготування:
- Спочатку просіяти крупу, потім її обсмажити.
- Щоб в каші не утворилося грудочок, не всипайте манну крупу в киплячу воду чи молоко. Залийте її холодною водою.
- Варіть кашу на середньому вогні 2-3 хв, постійно помішуючи.
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Як поліпшити смак манної каші:
- Щоб поліпшити смак і аромат манки, потрібно змішати воду й молоко в пропорції 3:1.
- Для того щоб каша мала ніжніший смак, після приготування потрібно збити її вінчиком разом зі шматочком вершкового масла.
- Ще один спосіб поліпшити смак манки – приготувати кашу на пряженому молоці. Так смак буде ніжнішим і з приємною вершковою ноткою.
- Солити манку потрібно на етапі закипання рідини: це покращує смакові якості каші.
- У готову кашу додати мед.
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