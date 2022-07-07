Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Бути здоровим, струнким і смачно харчуватися — мрія кожної людини. Пропонуємо вам рецепт рибних нагетсів з фенхелем від переможця «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка, який не залишить вас байдужим і збереже фігуру. Покроковий рецепт рибних нагетсів з фенхелем читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

філе білої риби (тріска, камбала, минтай, хек) — 400 г

фенхель і сіль за смаком

борошно — 6 ст. л.

цедра лимона — 1 ст. л.

яйця — 3 шт.

панірувальні сухарі — 200 г

Приготування:

Рибу порізати на шматки. Додати дрібку насіння фенхелю та трішки борошна, солимо. Суміш збиваємо у блендері та після переминаємо руками у мисці до однорідної маси. Натираємо на тертці трішки цедри лимона. Робимо з суміші нагетси: викачуємо в долонях шарики, кладемо на стіл і збиваємо їх по боках. Ззовні нагетси схожі на котлети. Збиваємо яйця. Нагетси обкачуємо в борошні, а потім занурюємо в яйця та обкачуємо в сухарях. Готові вироби викладаємо на форму, застелену пергаментним папером. Запікаємо нагетси у духовці за температури 180 ̊ С протягом 20 хв.

Інгредієнти для соусу:

сметана — 100 г

цедра лимона — 0,5 ч. л.

сік лимона — 1 ст. л.

солоний огірок — 1 шт.

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Приготування:

Нарізати дрібними кубиками солоний огірок, додати його до 100 г сметани. Додати 0,5 ч. л. цедри лимона. Додати 1 ст. л. соку лимона.

Інгредієнти до салату з гарбуза:

гарбуз — 200 г

яблука — 1—2 шт.

цукрова пудра та сіль за смаком

рукола, тим’ян, листя мангольда.

Приготування:

Натерти 200 г гарбуза на терці. Натерти 1—2 яблука на терці. Додати натерте яблуко до гарбуза. Додати цукрову пудру та сіль. Декорувати руколою, тим’яном, листям мангольда.

Смачного!

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