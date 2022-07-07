Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт Костянтина Грубича

07.07.2022

Експерт з якості Костянтин Грубич поділився рецептом козячого сиру фета, що є не лише смачним, а й дуже корисним. Його часто використовують в салатах та закусках, а строк зберігання продукту перевищує 12 місяців! Як зробити сир фета в домашніх умовах, дізнайтеся в нашому матеріалі!

iStock-577945994

Більше на тему: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Складові:

  • Козяче молоко – 2 л
  • Сметана домашня – 200 мл
  • Пепсин – 1 г
  • Вода кип’ячена – 250 мл

Більше на тему: Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна

Приготування:

  1. Розділити молоко на дві частини.
  2. Половину розігріти на малому вогні до 38 °C, другу половину змішати зі сметаною.
  3. Розчинити пепсин в кип’яченій воді, потім влити до молока зі сметаною.
  4. Змішати дві частини молока в емальованій каструлі, залишити на шість годин у теплому місці.
  5. Потім злити сироватку, замотати сир в марлю, помістити під прес ще на 12 годин.

ВАЖЛИВО: необхідно добре віджати сир.

Після приготування зберігати сир у сольовому розчині (на 1 літр води розвести 100 г солі й 1 ч. л. хлористого кальцію).

У такому розчині сир може зберігатися рік!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
рыбные нагетсы
Все буде добре

Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 7 липня?

 Сир фета в домашніх умовах: рецепт приготування
Все буде добре

Топ-5 помилок під час виконання вправ на прес. Поради Аніти Луценко

 Сир фета в домашніх умовах: рецепт приготування
Все буде добре

8 рецептів бананових коктейлів на будь-який смак

 Сир фета в домашніх умовах: рецепт приготування
Все буде добре

Як вибрати черешню правильно

 Сир фета в домашніх умовах: рецепт приготування
Все буде добре

Як людям після поранення на війні прийняти свою нову зовнішність, розповіла Світлана Арефнія
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати