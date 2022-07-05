Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів

Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом! Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі робить своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Баклажани – 4 шт.

Оцет (6%) – 1 ст. л.

Олія – ​​200 мл

Сік лимона – 4–5 ст. л.

Перець болгарський – 1 шт.

Коріандр мелений – 1 ст. л.

Перець чилі – 1 шт.

Каррі (порошок) – 1 ст. л.

Часник – 6–7 зуб.

Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.

Перець чилі – 0,5 ч. л.

Петрушка – 1 пуч.

Сіль за смаком

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Приготування:

Баклажани промити і змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою, і запікати за температури 200 градусів 20–25 хвилин. Потім обрізати плодоніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину. Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумин, лимонний сік, оцет і олію. Змішати всі інгредієнти. Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.

Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити олією. Залишити в холодильнику на 5 діб.

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Video: Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої Закуска з баклажанів: рецепт простої і дуже смачної закуски з баклажанів. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.