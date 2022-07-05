Рецепт домашнього хлібного квасу

Влітку особливо хочеться прохолодних напоїв, які втамовують спрагу. Хочете знати, як зробити домашній квас? Його приготування, насправді, не забере у вас багато часу і сил. Експерти «Все буде добре» діляться рецептом домашнього квасу, який зможе вразити смаком вас і ваших близьких! Детальніше читайте у матеріалі.

Інгредієнти для квасу:

Чорний хліб – 500 г

Цукор – 300 г

Дріжджі (живі) – 15 г

Вода – 5 л

Лимон – 2 шмат.

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Спосіб приготування домашнього квасу:

Хліб порізати невеликими шматочками (кубиками). Засушити у духовці за температури 180 °C протягом 20 хвилин (до золотистої скоринки). Відправити сухарі у каструлю, залити окропом (3 л). Дати охолонути, накривши кришкою. За допомогою марлі процідити настій від сухарів. Сухарі залити ще раз окропом (2 л). Дати настоятися годину. Відцідити рідину через марлю. З’єднати настої в одну посудину (банку), додати цукор і дріжджі. Залишити у теплому місці на ніч. Розлити у пляшки і зберігати в прохолодному місці.

Тепер ви можете насолодитися смаком домашнього і корисного квасу!

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