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Все буде добре

Мариновані огірки: рецепти на зиму

05.07.2022

Консервування огірків – це ціле мистецтво. Рецептів приготування дуже багато, і кожен із них перетворює овочі на вишукану смачну страву. Редакція сайту STB.UA зібрала три найсмачніші рецепти маринованих огірків на зиму. Читайте покрокові інструкції у матеріалі.

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Мариновані огірки з виноградом

Інгредієнти:

  • Огірки  ̶  700 г
  • Виноград кислих сортів – 100 г
  • Листя винограду – 2 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Петрушка — 3 шт.
  • Корінь хрону – 40 г
  • Листя хрону — 1 шт.
  • Суцвіття кропу — 2 шт.
  • Перець чилі — 0,25 стручка

Для маринаду:

  • Вода з-під ошпарених огірків –  700 мл
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — 1 ст. л.
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. У попередньо вимиту та стерилізовану банку покласти листя винограду, хрону, суцвіття кропу, зелень петрушки.
  2. Додати подрібнений корінь хрону, перець чилі та розрізані зубчики часнику.
  3. Щільно закласти огірки в банку, заповнюючи просвіти виноградними ягодами.
  4. Ошпарити двічі огірки і вилити ту ж рідину в каструлю. Всипати сіль, цукор, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком.
  5. Перемішати та прокип’ятити. Залити ошпарені огірки маринадом.

маринованные огурцы

Мариновані огірки з червоною смородиною

Інгредієнти:

  • Огірки – 700 г
  • Червона смородина – 100 г
  • Листя смородини – 3 шт.
  • Листя вишні –  3 шт.
  • Часник –  2 зуб.
  • Суцвіття кропу – 1 шт.

Для маринаду:

  • Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл
  • Сік червоної смородини – 200 мл
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль –  1 ст. л.
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Закласти в банку листя смородини, вишні, суцвіття кропу, розрізаний часник, огірки та виноград. Двічі ошпарити.
  2. Влити у воду з-під ошпарених огірків сік червоної смородини, додати сіль, цукор, лавровий лист , чорний та духмяний перець горошком.
  3. Прокип’ятити та залити маринад у банку.

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Мариновані огірки з томатною пастою та корицею

Інгредієнти:

  • Огірки – 700 г
  • Часник –  2 зуб.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Суцвіття кропу – 1 шт.
  • Листя хрону –  1 шт.

Для маринаду:

  • Вода, з-під ошпарених огірків – 700 мл
  • Томатна паста –  300 мл
  • Цукор –  2 ст. л .
  • Сіль –  1 ст. л .
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.
  • Кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. На дно банки покласти розрізаний часник, листя хрону та суцвіття кропу.
  2. Цибулю, нарізану кільцями, закласти в банку разом із огірками та двічі ошпарити.
  3. У рідині з-під ошпарених огірків розбавити томатну пасту, всипати сіль, цукор, корицю, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Прокип’ятити і залити в банку.
  4. Всі три банки огірків, накритих кришками, стерилізувати 15 хвилин. Дістати з окропу і закатати.

соленые огурцы

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