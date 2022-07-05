Омолоджуючий смузі: покроковий рецепт

Еліксир молодості: вітамінний смузі
05.07.2022
Чи можна зберегти молодість? Звичайно! Ведуча проекту «Все буде добре» поділилася рецептом своєрідного «еліксиру молодості» — вітамінного смузі, який полюбляють і голлівудські зірки. Як його приготувати, читайте у нашому матеріалі.
Смузі, який збереже вашу молодість
Інгредієнти:
- 1 стебло селери
- 1 огірок
- 1 зелене яблуко
- 150 г журавлини
- 100 г меду
- 250 мл яблучного соку
Спосіб приготування:
- Селеру, яблуко й огірок нарізати на кілька шматків.
- Покласти усі складові в блендер.
- Інгредієнти подрібнити.
- Вітамінний смузі готовий! Можете прикрасити його за бажанням.
Video: Еліксир молодості: вітамінний смузі