Як почистити срібло в домашніх умовах швидко та ефективно

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Все буде добре

Як правильно чистити срібло?

04.07.2022

Буває, що після довгої носки срібло чорніє. Читайте, як почистити срібло в домашніх умовах і чому воно чорніє.

Найчастіше срібло чорніє через високу вологість приміщення, в якому зберігаються прикраси. Потемніння ювелірного виробу також відбувається при тривалому контакті зі шкірою. Причому швидкість його потемніння носить індивідуальний характер – на одній людині срібло може не темніти роками, а на іншому потемніє за лічені дні. Зазвичай це говорить про проблеми зі здоров’ям. Також зміна кольору срібла і втрата блиску може статися при контакті з косметичними засобами та речовинами, що містять іони сірки. Швидке потемніння срібла відбувається при контакті з побутовим газом, гумою, цибулею, яєчними жовтками, кухонною сіллю і деякими миючими засобами.

Щоб повернути дорогоцінного металу колишнє сяйво, потрібно знати, як правильно чистити срібло, а зробити це можна в домашніх умовах.

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Звичайно, ви можете купити спеціальний засіб для чищення срібних виробів в господарському, або ювелірному магазині, але коштує воно недешево. Тому, набагато краще використовувати перевірені народні засоби, які напевно знайдуться в кожному будинку. Варто зазначити, що срібло досить м’який матеріал, тому слід уникати агресивних чистячих засобів з абразивними частинками.

Прості методи очищення срібла

Для першого способу вам знадобляться вода, сода й фольга. Розведіть 1-2 столові ложки соди в 500 мл води, поставте цей розчин на вогонь и, коли вода закипить, опустіть туди срібло і шматочок звичайної харчової фольги. За 10-15 хвилин срібло блищатиме, як нове!

Другий спосіб допоможе позбутися від різних нашарувань на прикрасі. Спочатку зробіть розчин: на 1 л кип’яченої води потрібно 50 гр. соди. Візьміть каструлю, застеліть її дно фольгою та покладіть туди срібло. Потім залийте даними розчином прикрасу. Реакція соди й алюмінію з сульфідом срібла допоможе позбутися потемніння та нашарувань на ювелірному виробі.

Замість соди також можна використовувати сіль (1 ч.л. на 200 мл води): у цьому випадку доведеться замочити срібло на кілька годин або прокип’ятити його протягом 10-15 хвилин.

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Як чистити срібло в домашніх умовах спиртом

Один з найпоширеніших очищувачів срібла – це нашатирний спирт. Отже, приготуйте розчин – 2 ложки нашатирного спирту на літр води. Для посилення ефекту в розчин можна додати трохи перекису водню та мила. Опустіть срібні вироби в цю суміш на 15 хвилин, а потім протріть їх ворсистою ганчірочкою.

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Як чистити срібло в домашніх умовах лимонною кислотою

Повернути прикрасам блиск і усунути наліт допоможе розчин лимонної кіслоти. Разведіть 100 грам лимонної кислоти в 0,5 літра води і поставте розчин на водяну баню. Опустіть туди срібний виріб і шматочок мідного дроту, кип’ятіть 15-30 хвилин, а потім промийте водою.

Як чистити срібло в домашніх умовах оцтом

Від нальоту і цвілі на сріблі допоможе позбутися оцет. Підігрійте 6% розчин оцту, умочіть в нього м’яку ганчірочку і протріть метал. Також багато хто радить прокип’ятити виріб в Кока-колі протягом 5 хвилин. Її «корисний» склад допоможе видалити темний наліт за лічені хвилини.

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Як чистити срібло в домашніх умовах губною помадою

Ефективним засобом для чищення срібла є звичайна губна помада. Візьміть старий косметичний засіб і добре змастіть ним ювелірний виріб. Потім ретельно протріть ватним диском. Цей спосіб допоможе очистити прикрасу від чорноти без зайвих зусиль! Але є один недолік: ефективним буде очищення прикрас лише з гладкою поверхнею.

За тим же принципом для очищення срібла можна використовувати зубну пасту: нанесіть засіб на зубну щітку з м’яким ворсом, натріть ним прикрасу, а потім промийте в теплій воді. Після цього відполіруйте ювелірну прикрасу серветкою з м’якої тканини.

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 Як чистити срібло в домашніх умовах за допомогою яєчних жовтків

Ще одним простим засобом очищення срібла є яєчні жовтки. Змочіть ватяний диск в жовтку та натріть ним поверхню ювелірного виробу. Потім залиште його на кілька хвилин підсохнути і промийте теплою водою.

Якщо потрібна радикальна чистка срібла, використовуйте абразив, наприклад, чищення зубною пастою та щіткою. Найкраще змішати воду з нашатирним спиртом і зубним порошком в пропорції 5: 2: 2. Потріть виріб щіткою з цим складом, а потім промийте водою. Але варто відзначити, що, незважаючи на ефективність такої чистки, вона досить груба і дряпає поверхню дорогоцінного металу.

 

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