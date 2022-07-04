Кабачки, консервовані по-корейськи, по-неаполітанські, по-татарськи

Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські
Набридли класичні кабачки та хочеться чогось оригінального? Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські внесуть різноманітність у ваше життя. Як приготувати кабачки по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські читайте в нашому матеріалі.
Кабачки по-татарськи
Інгредієнти:
- Яблучний оцет – 100 мл
- Червоний гострий перець
- Кабачки – 3 шт.
- Нерафінована соняшникова олія – 100 мл
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Цукор – 4 ст. л.
- Яблуко – 1 шт.
- Часник – кілька зубців
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Чорний мелений перець – за смаком
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Приготування:
- Готуємо соус.
- Чистимо болгарський перець і яблуко, вичищаючи серединку. Нарізаємо великими шматками цибулю і кілька зубчиків часнику.
- Потім часник розчавлює ножем.
- Розрізаємо навпіл гострий червоний перець, вичищаємо насіння. Потім овоч нарізаємо великими шматочками.
- Чистимо моркву і теж нарізаємо її великими шматочками.
- Всі почищені інгредієнти перебиваємо в блендері, додавши перед цим соняшникову олію, чорний мелений перець, сіль, томатну пасту, яблучний оцет, цукор.
- Потім суміш викладаємо в каструлю і паримо на повільному вогні 30 хвилин.
- Як соус буде готовий, додаємо в нього кабачки (попередньо порізані брусочками приблизно по 5 см), доводимо до кипіння і закручуємо в банки.
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Кабачки по-неаполітанські
Інгредієнти:
- Кабачки – 4 шт.
- Сіль за смаком
- Яблучний оцет – 100 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Чорний мелений перець – за смаком
- Спеції, прованські трави – за смаком
Приготування:
- Ріжемо кабачки за допомогою овочечистки на стрічки. Потім складаємо їх у миску та засипаємо сіллю на 15 хвилин. Після цього обсмажуємо їх в соняшниковій олії.
- Готуємо заливку.
- Яблучний оцет виливаємо в каструлю, додаємо в нього столову ложку цукру, солі, чорний перець, спеції, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Готову заливку виливаємо в банку і додаємо кабачки. Консервуємо.
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Кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Часник – 6-7 зубчиків
- Половина цибулини
Соус:
- Нерафінована соняшникова олія – 200 мл
- Яблучний оцет – 50 мл
- Цукор – 4 ст. л.
- Сіль – 2 ст. л.
- Спеції за смаком
Приготування:
- Чистимо овочі (моркву, кабачки), потім натираємо їх на тертці. Перець нарізаємо соломкою, а цибулю — півкільцями. Часник чистимо і чавимо.
- Готуємо соус.
- Наливаємо олію в миску, додаємо оцет, цукор, сіль, спеції та все перемішуємо. Потім додаємо в суміш часник.
- Готовим соусом поливаємо складені в миску овочі. Потім все викладаємо в стерилізовані банки і закриваємо.
Смачного!
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Video: Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські
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