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Все буде добре

Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські

04.07.2022

Набридли класичні кабачки та хочеться чогось оригінального? Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські внесуть різноманітність у ваше життя. Як приготувати кабачки по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські читайте в нашому матеріалі.  

Кабачки, консервовані по-корейськи, по-неаполітанські, по-татарськи

Кабачки по-татарськи

Інгредієнти:

  • Яблучний оцет – 100 мл
  • Червоний гострий перець
  • Кабачки – 3 шт.  
  • Нерафінована соняшникова олія – 100 мл
  • Томатна паста – 2 ст.  л.
  • Цукор – 4 ст.  л.
  • Яблуко – 1 шт.  
  • Часник – кілька зубців
  • Цибуля – 1 шт.  
  • Морква – 1 шт.  
  • Чорний мелений перець – за смаком

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Приготування:

  1. Готуємо соус.
  2. Чистимо болгарський перець і яблуко, вичищаючи серединку. Нарізаємо великими шматками цибулю і кілька зубчиків часнику.  
  3. Потім часник розчавлює ножем.  
  4. Розрізаємо навпіл гострий червоний перець, вичищаємо насіння. Потім овоч нарізаємо великими шматочками.  
  5. Чистимо моркву і теж нарізаємо її великими шматочками.  
  6. Всі почищені інгредієнти перебиваємо в блендері, додавши перед цим соняшникову олію, чорний мелений перець, сіль, томатну пасту, яблучний оцет, цукор.  
  7. Потім суміш викладаємо в каструлю і паримо на повільному вогні 30 хвилин.
  8. Як соус буде готовий, додаємо в нього кабачки (попередньо порізані брусочками приблизно по 5 см), доводимо до кипіння і закручуємо в банки.  

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Кабачки по-неаполітанські

Інгредієнти:

  • Кабачки – 4 шт.  
  • Сіль за смаком
  • Яблучний оцет – 100 мл
  • Цукор – 1 ст.  л.
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Спеції, прованські трави – за смаком

Приготування:

  1. Ріжемо кабачки за допомогою овочечистки на стрічки. Потім складаємо їх у миску та засипаємо сіллю на 15 хвилин. Після цього обсмажуємо їх в соняшниковій олії.  
  2. Готуємо заливку.  
  3. Яблучний оцет виливаємо в каструлю, додаємо в нього столову ложку цукру, солі, чорний перець, спеції, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.  
  4. Готову заливку виливаємо в банку і додаємо кабачки. Консервуємо.  

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Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2 шт.  
  • Морква – 2 шт.  
  • Болгарський перець – 1 шт.  
  • Часник – 6-7 зубчиків
  • Половина цибулини

Соус:

  • Нерафінована соняшникова олія – ​​200 мл
  • Яблучний оцет – 50 мл
  • Цукор – 4 ст.  л.
  • Сіль – 2 ст.  л.
  • Спеції за смаком

Приготування:

  1. Чистимо овочі (моркву, кабачки), потім натираємо їх на тертці. Перець нарізаємо соломкою, а цибулю — півкільцями. Часник чистимо і чавимо.  
  2. Готуємо соус.  
  3. Наливаємо олію в миску, додаємо оцет, цукор, сіль, спеції та все перемішуємо. Потім додаємо в суміш часник.  
  4. Готовим соусом поливаємо складені в миску овочі. Потім все викладаємо в стерилізовані банки і закриваємо.  

Смачного!

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Video: Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські

Кабачки консервовані: рецепти оригінальних консервованих кабачків, щоб урізноманітнити зимові страви. Як приготувати консервовані кабачки по-корейськи, по-неаполітанські і по-татарськи?

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