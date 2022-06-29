Як охолодити кімнату, щоб заснути в спеку

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Все буде добре

3 способи охолодити кімнату для сну в спеку

29.06.2022

Літня спека не дозволяє нормально спати ночами. Кондиціонер, як кажуть лікарі, може погано вплинути на здоров’я, а вентилятора не завжди вистачає. Але не треба мучитися – є три способи перетворити літній сон на комфортний відпочинок.

Спосіб №1

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У миску наливаємо воду. Додаємо 7 крапель ментолового або м’ятного масла – вони мають охолоджуючий ефект. Якщо розставити такі ємності з водою по квартирі, отримаєте приємний аромат і ненав’язливу прохолоду!

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Спосіб №2

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Кладемо в морозильник шкарпетку, в якій знаходиться рис. Вся справа в тому, що рис утримує холод набагато довше, ніж лід або інші крупи. Досить прикласти шкарпетку до ніг на ніч – і ви будете відчувати прохолоду.

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Спосіб №3

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Можна намочити простирадло і повісити його так, аби ззаду дув вентилятор. Буде відчуття, ніби з великої поверхні на вас рівномірно розподіляється прохолода. Якщо на секунду заплющити очі, то навіть здасться, що ви на морському березі.

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