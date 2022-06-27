Як приготувати печінку: курячу, свинячу, яловичу

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Все буде добре

Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко

27.06.2022

Хвилюєтеся, що не можете приготувати смачну, соковиту печінку? Дізнайтеся, як маринувати курячу, свинячу та телячу печінку, в майстер-класі Марини Шевченко. Кулінар поділиться рецептами маринадів та покаже, як правильно готувати цей смачний та корисний продукт. Читайте, як замаринувати печінку, в нашому матеріалі!

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Як маринувати телячу печінку

Как мариновать телячью печень

Головна помилка в приготуванні телячої печінки не прибирати плівку з поверхні під час смаження. Саме через неї готова печінка стає жорсткою на смак. А якщо не видалити жовчні протоки, то отримаєте гіркий присмак.

Інгредієнти:

  • Середньогазована мінеральна вода — 2 л
  • Меду — 1 ст. л.
  • Лимонного соку — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Вилийте мінеральну воду у велику миску.
  2. Додайте лимонний сік і мед. Сік зробить печінку м’якшою, а мед позбавить гіркоти й підкреслить смак.
  3. Розмішуйте до однорідної маси, потім додайте печінку.
  4. Залиште в прохолодному місці до 4 годин.

Секрет: Щоб зробити печінку ще м’якшою, наріжте її на порційні шматки та загорніть в харчову плівку. Потім  злегка відбийте тильною стороною ножа.

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Як маринувати свинячу печінку

Как мариновать свиную печень

Якщо свинячу печінку перетримати на пательні, вона вийде дуже жорсткою та сухою. Щоб цього не сталося, приготуйте ось такий маринад:

Інгредієнти:

  • яблуко

Приготування:

  1. Візьміть 34 яблука. Розріжте їх на половинки, очистіть від серцевини та натріть на тертці. Яблучна кислота розм’якшить жорстке м’ясо й замаскує специфічний запах, смак продукту.
  2. Намажте печінку яблуком та просушіть паперовим рушником.
  3. Залиште маринуватися 1,52 години.

Секрет: Щоб після смаження печінка була м’якою, краще нарізати її невеликими шматочками, товщиною близько 1,5 сантиметра, а потім обваляти в борошні. Воно зробить печінку ніжною та соковитою.

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Як маринувати курячу печінку

Как мариновать куриную печень

Куряча печінка дуже ніжний продукт. Тому одразу після приготування її потрібно перекласти з пательні в тарілку.

Інгредієнти:

  • заварений чорний чай (пропорції — на 500 г курячої печінки)
  • вода — 2 л
  • чай — 1 ч. л.

Приготування:  

Щоб розм’якшити курячу печінку та позбавити її гіркоти, заваріть чорний чай і покладіть в нього продукт на 2 години. Чай добре вимиває жовч та нейтралізує гіркоту.

Секрет: Не кладіть на пательню всю печінку відразу, інакше вона буде варитися у власному соку. Краще кладіть по одному шматку й поступово додавайте інші.

Video: Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко

Як смачно приготувати печінку? Найкращі маринади, щоб приготувати печінку - курячу, свинячу, яловичу. Як смачно приготувати печінку, читайте в матеріалі

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