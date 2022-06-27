Як зробити домашній квас: рецепт хлібного квасу

Рецепт домашнього хлібного квасу
Влітку особливо хочеться прохолодних напоїв, які втамовують спрагу. Хочете знати, як зробити домашній квас? Його приготування, насправді, не забере у вас багато часу і сил. Експерти «Все буде добре» діляться рецептом домашнього квасу, який зможе вразити смаком вас і ваших близьких! Детальніше читайте у матеріалі.
Інгредієнти для квасу:
- Чорний хліб – 500 г
- Цукор – 300 г
- Дріжджі (живі) – 15 г
- Вода – 5 л
- Лимон – 2 шмат.
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Спосіб приготування домашнього квасу:
- Хліб порізати невеликими шматочками (кубиками).
- Засушити у духовці за температури 180 °C протягом 20 хвилин (до золотистої скоринки).
- Відправити сухарі у каструлю, залити окропом (3 л).
- Дати охолонути, накривши кришкою.
- За допомогою марлі процідити настій від сухарів.
- Сухарі залити ще раз окропом (2 л). Дати настоятися годину.
- Відцідити рідину через марлю.
- З’єднати настої в одну посудину (банку), додати цукор і дріжджі.
- Залишити у теплому місці на ніч.
- Розлити у пляшки і зберігати в прохолодному місці.
Тепер ви можете насолодитися смаком домашнього і корисного квасу!
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