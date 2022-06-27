Рецепти бананових коктейлів з молоком, морозивом, в блендері і без блендера

8 рецептів бананових коктейлів на будь-який смак
Банан – калорійний фрукт. Якщо ви не любите починати ранок із ситного сніданку, то банановий молочний коктейль – те, що потрібно! Для подруги або мами приготуйте коктейль з бананом, йогуртом і ягодами, а для романтичного вечора чудово підійде банановий «Дайкірі». Пропонуємо 8 рецептів смачних бананових коктейлів на будь-який смак!
Класичний бананово-молочний коктейль
Інгредієнти:
- Банан – 2 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Вода – 4 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Лід – 8 кубиків
Спосіб приготування:
- Очистити банани, крупно нарізати, змішати в блендері з молоком до стану дрібних шматочків.
- Додати воду і цукор. Продовжити збивати в блендері до однорідності.
- Додати кубики льоду і подрібнити ще раз.
Такої кількості інгредієнтів вистачить на чотири порції коктейлю.
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Банановий коктейль із молоком та яйцем (гоголь-моголь)
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Кориця – до смаку
Спосіб приготування:
- Приготувати банановий коктейль в блендері, змішавши інгредієнти, крім кориці.
- Корицею прикрасити вже розлитий у склянки напій.
Банановий коктейль з ягодами на йогурті
Інгредієнти:
- Банан – 2 шт.
- Полуниця – 1 склянки
- Чорниця – третина склянки
- Апельсиновий сік – півсклянки
- Йогурт без добавок (грецький) – 370 г
Спосіб приготування:
- Банани почистити і нарізати великими шматочками.
- Полуницю очистити від чашолистків.
- Чорницю очистити від чашолистків і злегка заморозити.
- Змішати інгредієнти в блендері до однорідності.
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Банановий коктейль з апельсином та імбиром
Інгредієнти
- Банан – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Свіжий імбир – половина чайної ложки (або 1 ч. л. сушеного)
- Соєве молоко з ароматом ванілі – 500 мл
Спосіб приготування:
- Покласти складові у блендер і змішати до однорідності.
Банановий коктейль з додаванням арахісового масла
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт.
- Соєве молоко – півсклянки
- Арахісове масло – 2 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очистити і нарізати банан для блендера.
- Перебити в блендері шматочки банана, соєве молоко і арахісове масло.
- Розлити по склянках і намалювати візерунки медом.
Банановий коктейль із морозивом без блендера
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт.
- Морозиво – 150 г
- Молоко – 250 мл
- Мед або цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Очистити банан. Розім’яти дерев’яною ложкою або вінчиком у мисці.
- Додати морозиво. Перемішати вінчиком до однорідності.
- Додати молоко і збивати вінчиком мінімум дві хвилини до консистенції повітряної сметани.
- Додати мед або цукор до смаку.
Як альтернативу для змішування бананового коктейлю без блендера використовуйте шейкер з льодом.
Алкогольний банановий коктейль «Дайкірі»
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт.
- Лід колотий – 100 г
- Білий ром – 45 мл
- Цукровий сироп – 5 мл
- Лимон – половинка
Спосіб приготування:
- Вичавити сік половини лимона.
- Помістити в блендер інгредієнти, додати сік.
- Перемішати до однорідності.
Алкогольний банановий коктейль «Сонячні мрії»
Інгредієнти:
- Банан – половина фрукта
- Персик – половина фрукта
- Лікер «Куантро» – 30 мл
- Апельсиновий сік – 30 мл
- Морозиво – 30 г
Спосіб приготування:
- Збити складові в блендері.
- Налити в келих для мартіні та подати, прикрасивши часточкою апельсина.
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