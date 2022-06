Топ-7 продуктів для жіночої краси

Які продукти необхідні для природної краси: ефективно поліпшать стан шкіри і волосся, а також зміцнять нігті і зроблять погляд сяючим? Дієтолог Світлана Фус розповіла про 7 продуктів, завдяки яким ви завжди будете виглядати доглянуто і ефектно. Читайте докладніше в матеріалі.

Більше на тему: Масаж голови для росту волосся: секретна і проста техніка

У крес-салатах міститься велика кількість антиоксидантів і заліза, а саме вони відповідають за здоров’я і красу нашої шкіри. антиоксиданти – запобігають і знімають запалення на шкірі, а залізо відповідає за її здоровий вигляд. З’їдайте щодня всього 80 г крес-салату (невеликий пучок), і вже через 4 тижні ви помітите поліпшення стану шкіри.

У зелених бобах міститься рекордна кількість кремнію, саме він допомагає зростанню вій. Вони ростуть швидше, стає густішим і волосся стає товщі. Для цього потрібно з’їдати не менше 300 г бобів, два рази на тиждень.

У яйцях міститься біотин, який відповідає за міцність нігтів. Завдяки вживання яєць нігті стануть міцнішими і перестануть розшаровуватися. Але пам’ятайте, що не рекомендується вживати більше 2х яєць на добу, тому що вони містять багато холестерину.

Для краси і блиску очей їжте шпинат! У ньому міститься лютеїн – це пігмент, завдяки якому білкам повертається їх природний білий колір – для цього в день достатньо вживати 1-2 склянки листя свіжого шпинату.

Цей фрукт містить в собі вітамін К1 і велика кількість вітаміну С, які в поєднанні уповільнюють процес старіння і стимулюють вироблення колагену. Досить з’їдати 2 ківі в день і вже через 4 тижні ви побачите зміни своєї шкіри – вона стане більш підтягнутою і пружною.

У гарбузовому насінні у великій кількості міститься жири Омега-3 і Омега-6. Вони дуже багаті цинком, нестача якого і призводить до проблем з волоссям – вони втрачають свій блиск і стають тонкими. Достатньо всього 1-2-ст. ложки гарбузового насіння, і волосся стане блискучим і густими. Бажано вживати їх сирими і натщесерце.

Насіння льону містять в собі велику кількість вітамінів групи А, В і Е, а також кислоту Омега-3. Ці складові відповідають за зволоження шкіри губ, роблячи її ніжною і гладкою. Насіння льону зазвичай приймають в подрібненому вигляді, запивати їх потрібно великою кількістю води або додавати в каші, салат і т.д. Вживайте не менше 1 ч. л. в день!

Більше на тему: Рецепти масок для обличчя в домашніх умовах: топ-10

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.