Ми неодноразово готували в студії домашні маски для обличчя. Настав час зібрати разом найкращі рецепти від експертів «Все буде добре»! Отже, перед вами дайджест масок для обличчя в домашніх умовах. Читайте наш Топ-10 в матеріалі.

1. Маска з хризантемою від екстрасенса Олени Курилової. Добре впливає на здатність шкіри до відновлення.

2. Омолоджуюча томатна маска від учасниці 4 сезону проекту «Холостяк» Анаіт Адамян.

Наносити на очищену шкіру обличчя на 15-20 хвилин в перший місяць 3-4 рази на тиждень. Далі – 1-2 рази на тиждень. Зберігати маску можна до тижня на нижній полиці холодильника.

3. Телеведуча Даша Трегубова пропонує рецепт маски для шкіри обличчя з калини.

4. Також Даша поділилася експрес–маскою, яка врятує від прищів.

5. Незвичайні рецепти масок для обличчя у великій кількості знає косметолог Ольга Метельська. Маска з жолудів – одна з них.

Процедуру можна робити щодня протягом 10 днів.

6. А з найпростіших інгредієнтів вийде чудова зимова маска від набряків.

7. Омолоджуюча маска для обличчя з моркви.

Маску застосовувати раз на тиждень протягом місяця.

8. Захисна маска для обличчя проти холоду, зроблена з хурми. Рецепт китайських красунь в перекладенні Олі Метельської.

9. Аби позбутися від чорних крапок, приготуйте маску-плівку.

10. І для тих, хто дуже уважний до здоров’я своєї шкіри і має в своєму розпорядженні достатню кількість часу – дріжджовий комплекс! Це рецепт маски для обличчя, покликаний боротися зі зморшками.

Якщо у вас суха, чутлива шкіра – додайте 2 ч. л. вершкового масла; якщо комбінована – 2 ч. л. гарбузового або морквяного соку; жирна – 3 ч. л. соку білокачанної капусти або картопляного соку.

Курс застосування складає від 10 до 15 процедур.

