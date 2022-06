Алергія на бджіл – поширена проблема, від неї потерпає 10 відсотків людей. Бджолина отрута – дуже токсична речовина. На тілі людини найбільш вразливими місцями є грудна клітина, живіт та голова, особливо в області рота і шиї. Після укусу може з’явитися набряк ,головний біль, озноб, підвищитися температура . Якщо вчасно не звернутися до лікаря – все може скінчитися судомами, запамороченням, набряком Квінке і навіть смертю. Як уникнути укусу бджоли, оси або шершня, розповів експерт Костянтин Грубич.

Насправді бджоли жалять, аби захистити себе! А нас сприймають за агресорів. Існує декілька розповсюджених ситуацій, які ми створюємо самі, навіть не підозрюючи, і в яких провокуємо бджіл на укуси!

Темні кольори: чорний, коричневий, темно-синій, сірий збуджують бджіл, немов червоний плащ – бика! Бджоли трохи розрізняють кольори, і темний колір їх лякає: спрацьовує інстинктивний страх перед хижаками, які розорюють їхні гнізда. Це ведмеді і куниці, хутро яких має темне забарвлення.

Бджоли бачать тільки білий, синій і жовтий кольори. І ці кольори їх не дратують. Досвід підтверджує, що світлий, тобто білий, світло-блакитний, рожевий, персиковий, блідо-зелений одяг – все, що називається одягом пастельних тонів буде сприйматися ними як білий колір. А на білий колір вони реагують спокійно. Порада: вдягайтеся на пікніки у світлий одяг!

Якщо комаха все ж прив’язалася до вас – завмріть. Дайте їй сісти. А потім плавно, без різких рухів струсіть її. І в жодному разі не тікайте від бджіл і ос. Рухайтеся повільно, обережно, пам’ятайте, що бджіл дратують різкі рухи. Якщо на вулиці дуже спекотно, відійдіть в тінь: жарко не тільки вам, але і бджолам і осам, і на сонці вони стають агресивнішими.

Ос дійсно притягує запах пива, і вони часто забираються в пляшки, келихи і банки. Тому пити з них на природі небезпечно. Порада: закривайте стакан від ос серветкою або кришкою.

У бджіл інші уподобання: їм до смаку меліса. Меліса і м’ята є медоносними рослинами, у Греції мелісу навіть називають бджолиною травою. Бджоли активно літають до меліси за нектаром. Тому, якщо серед інгредієнтів ваших парфумів є м’ята або меліса, краще не користуватися ними перед виходом на природу. Щоправда, ці аромати не збуджують бджіл, але притягують їх. Не довіряйте порадам з інтернету, шо меліса відлякує бджіл.

Є і аромат, який збуджує бджіл. Це запах кави. Хоча на природі ми рідко п’ємо каву, про це варто знати. В каві міститься кофеїн, як виявили вчені, бджолам він потрібний як продукт, який підвищує працездатність і покращує пам’ять. Тобто, для бджіл кава – такий же легкий допінг, як і для людей. Виявляється, коли бджоли вибирають квітку для збору нектару, то спочатку вони летять до тієї квітки, в пилку якої міститься найбільше кофеїну. Як правило, це цитрусові рослини. Кавовий аромат збуджує комах. Така збуджена бджола може вкусити, якщо ви зробили необережний рух.

Читайте також: Як вибрати дрова для пікніка?

Якщо ос або бджіл багато, і вони не дають вам спокою на пікніку, можете зробити пастку для них і поставити в декількох метрах від місця пікніка: розрізаєте пластикову пляшку, встромляєте верхню частину носиком всередину. Наливаєте трохи квасу, або солодкого газованого напою. Всі бджоли і оси, які прилетять, будуть там, а не коло вас.

А насправді бджіл приваблює навіть проста вода. Вони і п’ють її, особливо, коли спекотно. І носять у вулики, аби підтримувати там вологість. Якщо ви на пляжі не витерлися насухо або намочили водою руки чи одяг біля фонтанчик, бджоли можуть зацікавитися вами і прилетіти до вас.

Порада: витирайтеся насухо після купання. Не ходіть босоніж в тих місцях, де розлита вода або по кромці річки, над якою в’ються комахи. Бо якщо ви випадково наступите на бджолу – вона обов’язково вкусить!

У бджіл є століттями вироблений інстинкт: вони проявляють агресію до всього «волохатого», адже головними руйнівниками їх гнізд в природі є ведмеді і куниці – тварини з густим хутром.

Бджоли терпіти не можуть довгого розпущеного волосся. Порада: вирушаючи на прогулянку або пікнік, стягніть волосся вузлом, а ще краще – одягніть на голову хустку!

Якщо на пікніку у вас не знайшлось, чим зав’язати волосся, розведіть багаття або, якщо жарили шашлик, у мангалі запаліть вологі гілки, щоб диму було більше. Бджоли, відчувши запах диму, полетять назад, у вулики – рятувати свій мед. Дим у них, як і у нас, асоціюється з пожежею… А стурбована порятунком меду бджола кусатися не буде!

Читайте також: Як вибрати якісний мед?



Також, про всяк випадок, носіть з собою антигістамінні препарати. Але придбати їх варто лише після консультації з лікарем. При перших ознаках отруєння треба прикласти лід (холод зменшує швидкість всмоктування отрути) і випити антигістамінний засіб.

Під рукою немає ліків? До ранки можна прикласти розмочену таблетку валідолу, зробити холодну оцтову примочку – розвести оцет водою так, щоб вона була трохи кислуватою на смак. Кислота нейтралізує отруту. Але всі ці методи дієві тільки за слабкої алергічної реакції. Якщо комаха вжалила в область голови чи шиї треба негайно викликати лікаря. Подібний укус може викликати набряк, здатний перекрити дихальні шляхи.

Дослухайтеся порад експерта, як уникнути укусів бджіл, ос, шершнів, і Все буде добре!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.