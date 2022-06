Стручкова квасоля для краси і молодості

Квасоля – джерело рослинного білка, завдяки якому ви можете схуднути! У ньому міститься величезна кількість корисних мікроелементів, які допоможуть вам надовго зберегти красу і молодість! Дієтолог Світлана Фус розповіла, чим для нас так корисна стручкова квасоля!

Вітамін С корисний не тільки для підвищення імунітету. Аскорбінова кислота зміцнює стінки клітин, робить їх «непроникними» для вірусів. Це один з найпростіших і доступних антиоксидантів – речовин, які сповільнюють процес старіння. Аскорбінова кислота бере участь в утворенні колагенових волокон, які забезпечують пружність і еластичність нашої шкіри, і тим самим запобігає появі зморщок.

Бета-каротин необхідний для вироблення вітаміну А. Брак цього вітаміну в організмі призводить до ламкості нігтів, посіченню волосся. Але якщо жінка включить в свій раціон стручкову квасолю, то вже через місяць її волосся матиме здоровий блиск, перестане сіктися, а нігті зміцняться і перестануть ламатися.

Грубі харчові волокна (клітковина), які дуже повільно перетравлюються, і білок, що містяться в складі стручкової квасолі, дають тривале відчуття ситості. Тому з’їдаючи порцію стручкової квасолі на вечерю, вам не захочеться зазирнути в холодильник перед сном, щоб перекусити ще чимось.

Насолоджуйтеся їжею з користю для здоров’я!

