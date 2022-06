Що робити, якщо набрякають ноги? Сімейний лікар Костянтин Зеленський і хірург-травматолог Валерій Ославський вважають, що набряк ніг – це симптом, який повинен насторожувати. Які причини набряку ніг, а також як зняти набряк ніг, дізнайтеся в нашому матеріалі!

Валерій Ославський прийшов у студію шоу «Все буде добре», щоб разом з Костянтином Зеленським розповісти все про набряки ніг. Це поширена проблема, з якою влітку стикається чимало людей, включаючи здорових. І це пов’язано не тільки з незручним взуттям або вживанням великої кількості рідини, а і з низкою інших причин: зайва вага, сидячий спосіб життя, робота на ногах, тісний одяг, а також критичні дні та вагітність!

Набряк — це надмірне накопичення рідини в тканинах організму. Залежно від місця утворення він буває загальним і місцевим. Більшість людей вважають, що набряки ніг – це жіноча проблема, хоча вона стосується і чоловіків. Про набряки ніг свідчить не тільки збільшення об’єму кінцівок, а й сліди від незручного взуття та одягу, котрі їх перетискали. Найпоширеніша причина набряків ніг – варикозне розширення вен, яким страждає кожен десятий житель планети.

Воно виникає через порушення роботи венозних клапанів і зниження тонусу судин. В результаті кров застоюється в судинах, і плазма крові просочується крізь стінки судин в тканині. Однак симптоми варикозу очевидні і всім відомі: звиті вени, що виступають на поверхні ніг, червоні зірочки, судинні сіточки на гомілках і стегнах. І тому при їх відсутності більшість людей ігнорує набряки, вважаючи їх проявом втоми ніг. Насправді ж, набряки можуть бути першим сигналом розвитку небезпечних захворювань або проявом задавненої хвороби, яку люди або ігнорували, або не помічали.

«Є простий тест, який допоможе визначити, чи є у вас набряк, — говорить Костянтин Зеленський. — Натисніть пальцем на гомілку, потримайте 10—15 секунд і приберіть палець. Якщо вм’ятина залишилася і тримається не менше ніж хвилину, значить у вас 100% набряк».

«Деякі захворювання, симптомом яких є набряк ніг, можуть призвести до імпотенції у чоловіків, до психологічної загальмованості, слоновості (коли набрякла частина тіла набуває форму циліндра, стовпа) і навіть до смерті хворого!» — каже Валерій Ославський.

Перша причина — це захворювання серця (ішемічна хвороба, серцева недостатність). «Серце — це насос, який прокачує кров по всьому організму, — говорить Валерій Ославський. — Коли воно слабшає і стає не в змозі працювати на повну силу, зменшується швидкість проходження крові по судинах. Чим довше кров тече по судині, тим більше рідини (плазми) з неї встигає перейти в тканини. На ноги діє найбільший тиск, і вони знаходяться внизу, тому найчастіше кров застоюється саме в них. Тож набряки ніг – це один з перших сигналів тривоги при серцевих хворобах».

Як правило, серцеві набряки ніг з’являються до вечора, адже за день серце втомлюється працювати. Вони починаються зі стоп і «йдуть» верх. Зменшуються після прийняття горизонтального положення. Вранці після відпочинку ці набряки проходять, але ввечері вони поновлюються. Набряки, причиною яких є хвороби серця, симетричні (вражають обидві ноги або обидві руки однаково), холодні на дотик. І якщо натиснути пальцем на набряклу гомілку, потримати кілька секунд і прибрати його, то слід (ямка) ще хвилинку буде триматися.

«Важливо поспостерігати за собою. Якщо при незначному фізичному навантаженні з’являється задишка, вас постійно переслідує кашель, який посилюється при горизонтальному положенні, а серце «вискакує з грудей», вам потрібно звертатися саме до кардіолога. Інакше хвороба не тільки посилиться, а й потягне за собою наступну проблему!» — говорить Костянтин Зеленський.

«До мене якось прийшла жінка, якій було років 60, — каже Валерій Ославський. — Вона прийшла з донькою та підозрювала, що у неї судинні патології, оскільки у неї були набряки ніг. Я не побачив там ніяких судинних патологій, але жінка розповіла, що її батько помер від інфаркту. Тоді я відправив їх до кардіолога, тому що набряки були холодними, а жінки мали сімейну схильність до захворювань серця. Як виявилося, у жінок був передінсультний стан…».

Друга небезпечна причина — хвороби нирок. І в цьому випадку набряки ніг — це перший дзвіночок, який сигналізує про хвороби. Нирки — це фільтри. Коли їхня робота порушується, вони забруднюються, організм втрачає велику кількість білків. Це призводить до затримки рідини в організмі. Ще одна причина — надмірний вміст іонів натрію в крові, які притягують воду.

«Ниркові» набряки ніг дуже схожі на «сердечні»: для них характерна симетричність, і вм’ятина залишається від натиску пальця. Ці набряки пластичні та м’які, їх можна легко переминати та рухати руками.

«Набряки, причиною яких є хвороби нирок, на відміну від серцевих, холодні та з’являються вранці, оскільки робочий час нирок припадає на ніч, — каже Валерій Ославський. — Вони починаються з повік, обличчя і закінчуються на ногах. Якщо нирки слабкі, то на ранок не тільки з’являться «мішки» під очима, набряки ніг, але і каблучки на руках вріжуться в шкіру пальців, їх важко буде зняти. Ці набряки дуже швидко розвиваються».

Потрібно звернути увагу на супутні симптоми. Якщо у вас хворобливе і часте сечовипускання, висока температура тіла і постійна невтомна жага – це вірні ознаки того, що вам потрібно піти до нефролога або уролога. І ні в якому разі не можна призначати самим собі сечогінні засоби. Це може привести до страшних наслідків. Тільки лікар на основі аналізів може призначити вам сечогінний.

«До мене одного разу надійшов пацієнт, який не ходив до туалету два дні. Родичі, побачивши, як набрякає тіло хворого, дали йому сечогінне, навіть не підозрюючи, що у людини була непрохідність. В результаті його роздуло ще більше, як повітряну кулю, накачану водою. Довелося ставити катетор, щоб врятувати життя. Ось до чого призводить самолікування набряків!» — розповідає Костянтин Зеленський.

Третя причина — це захворювання печінки (цироз, гепатит і навіть рак). «Такі набряки приводять до появи в печінці рубцевих змін, внаслідок чого ворітна вена, яка проходить через печінку, пережимається. Підвищується тиск у судинах, які знаходяться нижче печінки. Тому рідина накопичується в черевній порожнині і ногах», — розповідає Валерій Ославський.

Ці набряки симетричні, зберігають слід від пальця, але на відміну від «сердечних» і «ниркових» вони постійні. Важливо, що найбільш рання ознака початку набряків — це поява яскраво виражених судинних зірочок на животі. Ці набряки починаються саме з живота (вода скупчується в черевній порожнині — це жахливе видовище) та йдуть до ніг. Так само на цю причину набряків ніг вказує біль в правому підребер’ї (через те, що печінка збільшується), пожовтіння шкіри і білкової оболонки очей. А ще неприємний печінковий запах з рота.

«Набряки ніг з’являються, коли хворий вже знає або здогадується про цироз, — говорить Костянтин Зеленський. — А ось гепатит і рак печінки можуть до останнього «тихо» розвиватися, тому набряклі ноги можуть вказувати на них. Головне — бути уважним до себе, прислухатися до організму. А при виявленні симптомів, які насторожують, негайно звертатися до гастроентеролога. До мене одного разу прийшов пацієнт, у якого були скарги на набряки ніг, але, крім цього, у нього були всі супутні симптоми цирозу печінки, про які я розповів. Він довго не звертав уваги на набряк черевної порожнини, адже думав, що це «пивний живіт». Але, на жаль, він пізно звернувся до лікаря. Його врятувати не вдалося».

Наступна причина набряків ніг — порушення роботи щитовидної залози. «Через зниження вироблення гормонів щитовидної залози (гіпотиреозу) порушується обмін речовин в клітинах і тканинах, який охоплює весь організм в цілому, а не окремі частини тіла, – розповідає Валерій Ославський. — У результаті рідина накопичується в міжклітинному просторі. Якщо вчасно помітити проблему, звернутися до фахівця, він призначить ліки, які будуть стимулювати вироблення необхідних гормонів, і гіпотиреоз не переросте в свою крайню форму — мікседему (коли набряки не проходять навіть після тривалого відпочинку). Але це не найстрашніше!»

Хвороба вражає і нервову систему. Людина може перетворитися в рослину, яке нічого не розуміє і не може адекватно реагувати на реальність. А чоловікам несвоєчасне виявлення цієї хвороби загрожує зниженням лібідо та статевою дисфункцією (імпотенцією)!

Допоможуть помітити початок розвитку гіпотиреозу набряки ніг. Вони схожі на набряки, викликані захворюваннями печінки, але мають особливість — не залишають ямку після натискання, на відміну від усіх попередніх причин набряків ніг. Шкіра стає сухою і грубою, схожою на апельсинову кірку.

На цю причину набряків можуть вказувати ще й супутні симптоми: несподівана і різка надбавка у вазі, загальмованість і повільність (може порушуватися пам’ять, мова стає невиразною, мова ніби заважає при розмові) та температура тіла нижча 36,6 градуса. Є ще й дрібні прояви, на які слід звернути увагу: випадання волосся, розшарування нігтів, грубе обличчя (ефект маски).

«Пам’ятаю, прийшов до мене чоловік, у якого боліло коліно через стару травму. Мене шокував його млявий вигляд. Я підняв його штанину, щоб оглянути коліно, і побачив, що у нього набрякли ноги. При чому, натиснувши на гомілку, я не побачив сліду. Тоді вирішив направити його до ендокринолога, який поставив діагноз – гіпотиреоз. На щастя, проблема була виявлена ​​вчасно, і пацієнту були призначені гормони, які відновили обмін речовин», — говорить Валерій Ославський.

Причиною набряків ніг може бути хвороба, запустивши яку, можна втратити здатність пересуватися. Це порушення відтоку лімфи, яке призводить до слонової хвороби — лімфедема, що отримала назву через зовнішнього вигляду набряклих ніг, які нагадують слонячі.

«Команда лікарів проекту «Я соромлюся свого тіла» допомагала героїні з цим захворюванням — Тетяні Лапченко, обхват ніг якої був 1 метр, — розповідає Валерій Ославський. — Їй було дуже важко ходити, вона постійно терпіла нестерпний біль. У її випадку причиною лімфедеми була променева терапія й операція, але все одно, якби Тетяна на першій або другій стадії звернулася до лікаря, процес можна було б зупинити. Але не повернути ноги до свого попереднього стану. Коли виникає перешкода на шляху тонких і крихких лімфатичних судин, вони не можуть транспортувати рідину з продуктами обміну, і ця рідина залишається в тканинах. Організм включає захисні механізми й починає нарощувати сполучну тканину, щоб утримати рідину. Тому лімфедема — це хронічний набряк, який призводить не тільки до слоновості, а й до появи целюліту. Крім ніг, схильні до набряків і статеві органи».

Найстрашніше те, що порушення відтоку лімфи різного ступеня спостерігається у кожного десятого жителя Землі, і на третій стадії ця хвороба незворотна. А люди продовжують ігнорувати набряки ніг. Але слоновість можна запобігти, помітивши зміни на першій або другій стадії. На першій стадії лімфедема протікає непомітно — набряки з’являються і зникають, вони ще не постійні, тому, як правило, ігноруються. Мало хто не додасть значення м’якому безболісного набряку, який з’являється періодично і зникає після фізичного навантаження.

«Головна ознака — ці набряки асиметричні, — каже Валерій Ославський. — Може набрякати тільки одна нога або тільки одна рука, або рука і нога, залежно від того, де перетиснено лімфатичний канал. Якщо набрякають навіть обидві ноги, то неоднаково. На другій стадії, коли люди вже починають помічати ці набряки, вони стають постійними. Ямка від тиску не залишається, як і при порушенні роботи щитовидної залози».

Біль набряклих частин тіла не дасть забути про цю проблему. Шкірна складка стає ущільненою, а шкіра на уражених ділянках — червоною і роздратованою. Це ті сигнали, які допоможуть вчасно зреагувати, звернутися до судинного хірурга і запобігти розвитку слоновості. І зовсім не обов’язково потрібно буде робити операцію. Чим раніше ви зверніть увагу на набряки, тим більш консервативним буде лікування: спеціальна дієта, лімфомассаж, ванночки, носіння лікувального трикотажу.

Якщо всі перераховані симптоми відсутні, і набряки ніг з’являються тільки після дійсно великих навантажень, сидячої роботи або носіння незручного одягу та взуття, або ж ви знаєте, що випили більше 1,5 л води за день, потрібно просто:

Контрастні ванночки. Вам знадобляться два тази: один з холодною водою (15 градусів), інший тазик з гарячою водою (38–39 °C), а також водний градусник, щоб вимірювати температуру води. Він недорогий, в аптеках можна купити за 20 грн. Воду потрібно налити по щиколотки. Спочатку ноги опускаєте в теплу воду на 3 хвилини, потім дуже швидко – в холодну на 10 секунд. І відразу після цього – знову в теплу воду. Процедуру потрібно завершувати опусканням ніг в холодну воду. Ви відразу відчуєте, як пожвавляться ваші капіляри — ваші головні цілителі, очисники і годувальники. Можна теплу воду зробити на відварі трав: змішати в рівних частинах квітки ромашки, м’яту і березове листя (100 грамів), залити літром води, настояти протягом години, розбавити гарячою водою.

Можна зробити три простих вправи, які теж поліпшать кровообіг і знімуть набряк ніг. Часто набряк може з’явитися через те, що ви довго сиділи нога на ногу. Тому ці вправи значно зменшать набряк.

Для нього вам знадобиться або сходинка, або якимось чином зв’язана купа старих газет висотою 10 см. Ставайте на неї так, щоб п’яти звисали, опускаєте їх вниз, а потім повертаєтеся в початкове положення. Повторювати 5 разів. Начебто ви пружини.

Тепер берете аркуш газети, сідаєте на стілець і пробуєте зім’яти лист ногами і розірвати на шматки. Однієї газети буде досить.

Сідайте на стілець, висипаєте дрібні предмети на підлогу (намистинки, ґудзики, монети), ставите поруч коробочку і намагаєтеся підняти їх з підлоги за допомогою пальців ніг і скласти в коробку.

Масаж і самомасаж — хороший варіант. Сидячи на стільці або дивані, починайте масажувати ногу з великого пальця по гомілці, потім від коліна до стегна. Корисно натискати на такі точки: на нігтьову пластину, на підставу пальця. Так ви теж буде стимулювати кровообіг, разомнете пальці, які мучилися цілий день в незручному взутті. Втому як рукою зніме. І щоб закріпити результат, можна намазати ніжки кремом з екстрактом ментолу або лаванди і лягти відпочивати. Щоб набряк повністю пішов, ноги потрібно покласти вище рівня грудей і серця на подушку або валик.

Якщо ваші ноги набрякли через банальну втому, то скориставшись цими нехитрими порадами, на ранок ви вже не побачите жодного набряку. Але якщо ви підозрюєте, що ваші набряки намагаються попередити вас про одне з тих небезпечних захворюваннях, про які ми сьогодні говорили або при варикозному розширенні вен, то ці поради не спрацюють. Більш того – вони можуть нашкодити.

