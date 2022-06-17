Як прибрати набряки під очима? Багатьом жінкам знайома проблема, коли від ранкових набряків на обличчі незручно виходити з дому. Причин може бути багато, особливо взимку, коли хочеться випити гарячого чаю на ніч або поласувати припасеними соліннями. Косметолог Ольга Метельська запевняє: усього за 15 хвилин вас врятує маска від набряків з петрушки і картоплі!

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Інгредієнти для рецепта:

2 ч. л. кореня петрушки

2 відварні картоплини

2 ч. л. перемеленого листя зеленого чаю

Приготування і застосування маски від набряків:

Корінь петрушки подрібнити в порошок занурювальним блендером. Можна використовувати мелений магазинний корінь петрушки з пакетика. Натерти одну середню варену картоплину. Подрібнити блендером 1 ч. л. листя зеленого чаю. Змішати з коренем петрушки і картоплею. Загорнути у марлю на компрес для обличчя. Накласти на 15 хвилин.

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УВАГА! Перед застосуванням маски необхідно зробити алергічну пробу: нанести склад на руку на 10–15 хвилин і змити.

Готову маску можна зберігати у холодильнику протягом трьох днів.

Video: Як прибрати набряклість обличчя? Рецепт маски з петрушки Не знаєте, як прибрати набряки обличчя? Рецепт маски з петрушки від Ольги Метельської допоможе впорається з цією проблемою