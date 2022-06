Як прибрати набряклість обличчя? Рецепт маски з петрушки

Як прибрати набряки під очима? Багатьом жінкам знайома проблема, коли від ранкових набряків на обличчі незручно виходити з дому. Причин може бути багато, особливо взимку, коли хочеться випити гарячого чаю на ніч або поласувати припасеними соліннями. Косметолог Ольга Метельська запевняє: усього за 15 хвилин вас врятує маска від набряків з петрушки і картоплі!

Інгредієнти для рецепта:

Приготування і застосування маски від набряків:

УВАГА! Перед застосуванням маски необхідно зробити алергічну пробу: нанести склад на руку на 10–15 хвилин і змити.

Готову маску можна зберігати у холодильнику протягом трьох днів.

