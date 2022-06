Як незвично приготувати яйця

Сьогодні пропонуємо вам три цікаві поради, як незвичайно приготувати яйця. Яйця за цими рецептами буде весело готувати разом з дітьми. Тож кличте малечу на кухню і починайте експеримент! Покрокова інструкція, як приготувати яйця оригінально, — в матеріалі.

Увага! Окрім кухонного приладдя, вам знадобляться капронові колготки!

Приготування:

Чим чудовий цей рецепт приготування яєць: однакова напіврідка консистенція жовтка і білка, ніжна й делікатна.

Приготування:

У вас вийде довге-довге яйце, зроблене з кількох. Дуже зручно нарізати для бутербродів.

Приготування:

