Як незвично приготувати яйця

Сьогодні пропонуємо вам три цікаві поради, як незвичайно приготувати яйця. Яйця за цими рецептами буде весело готувати разом з дітьми. Тож кличте малечу на кухню і починайте експеримент! Покрокова інструкція, як приготувати яйця оригінально, — в матеріалі.

Перший спосіб: яйце жовтком назовні

Увага! Окрім кухонного приладдя, вам знадобляться капронові колготки!

Приготування:

Просвітити яйце ліхтариком: воно має бути світле з темним вкрапленням (жовтком). Скотчем повністю покрити сире яйце кімнатної температури, щоб воно було міцнішим. У капронові колготи помістити яйце, зав’язавши колготи з обох боків, щоб яйце не зміщувалося. Прокрутити яйце, притримуючи колготи з обох боків, протягом 5 хвилин. Ліхтариком знову просвітити яйце. Щойно яйце перестане пропускати світло, його потрібно варити, не знімаючи клейку стрічку, приблизно 13 – 15 хвилин, постійно перевертаючи. Вимкнути вогонь і залишити яйце у крижаній воді на 5 хвилин. Дістати з води, очистити від шкаралупи. Подавати з овочами і зеленню.

Другий спосіб: «Онсен-тамаго» – японський метод приготування яйця в термосі

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Чим чудовий цей рецепт приготування яєць: однакова напіврідка консистенція жовтка і білка, ніжна й делікатна.

Приготування:

Розбити одне сире яйце у термос із широкою горловиною, повільно залити його окропом, закрити термос і залишити на 30 хвилин. Подавати яйце з соусом: 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ч. л. імбиру і зелену цибулю змішати у блендері. Перед подачею обережно вийняти яйце з термоса і залити соусом.

Третій спосіб: циліндричне яйце, або яйце-«ковбаска» – найскладніший, зате ефектний

У вас вийде довге-довге яйце, зроблене з кількох. Дуже зручно нарізати для бутербродів.

Приготування:

Залити в каструлю холодну воду і поставити на вогонь. У цю ж каструлю помістити порожню довгу бляшану банку (дном донизу), зверху банку зафіксувати кришкою. Банка має рівномірно нагріватися. Можна використовувати високу склянку, але її нагрівати у воді варто все одно в невеличкому піддоні з серветкою – склянка не має торкатися дна каструлі, щоб не лопнула. Відокремити білки від жовтків (5 – 7 шт.), білок трохи збити. Коли вода закипить, за допомогою прихваток вийняти бляшанку або стакан з каструлі, змастити олією і залити білок. Помістити в каструлю, зафіксувати кришкою і залишити варитися на середньому вогні 10 хвилин. Вийняти банку з білками з каструлі. За допомогою будь-якої трубки (діаметр жовтка) поставити позначку рівно посередині білка. Видавити центральну частину білка і витягти її, прокручуючи масу. Можна варити білки вже з трубкою всередині. Потрібно тільки зафіксувати її в склянці строго вертикально. Наприклад, за допомогою пробок, як показано в сюжеті нижче. Жовток залити в утворену порожнину. Помістити банку в каструлю, накрити кришкою і залишити варитися ще на 10 хвилин. Видавити готове циліндричне яйце з банки. Подавати як оригінальну закуску, прикрасити зеленню.

Video: Як приготувати яйця оригінально Пропонуємо три цікавих поради, як незвично приготувати яйця. Рецепти яєць, які цікаво готувати разом із дітьми. Детальніше про незвичайні способи приготування яєць - в матеріалі.

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