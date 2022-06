Під час війни росії проти України стали особливо актуальними альтернативні рецепти хліба, без використання дріжджів та великої кількості борошна. Адже саме ці продукти можуть бути дефіцитними у деяких регіонах України, куди окупант підло не пропускає гуманітарної допомоги з продовольством.

Печемо ячний хліб в духовці разом з «Все буде добре»! Кулінар Ігор Місевич розповів секрети, як пекти хліб в домашніх умовах так, щоб у нього залишалася м’яка скоринка з тріщинками. І продемонстрував на прикладі рецепта з ячної крупою. Дізнайтеся рецепт ячного хліба від Ігоря Місевича в нашому матеріалі!



Складові:

Приготування:

